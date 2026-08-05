Crisis diplomática: cómo reflejó la prensa de Brasil el choque entre Lula da Silva y Javier Milei

Brasil recibirá a representantes de la Comisión Europea un día antes del encuentro del Mercosur. (Foto: Clarín Fotografía)

La decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de retirar a su embajador en Buenos Aires y quitarle el estatus de interlocutor al representante argentino, Daniel Raimondi, escaló a la tapa de los principales medios de Brasil. Diarios y portales digitales coincidieron en definir el episodio como la crisis diplomática más grave en décadas entre ambos países, atravesada de lleno por el calendario electoral del vecino país.

A menos de tres meses de los comicios presidenciales de octubre, las principales cabeceras de Brasilia, San Pablo y Río de Janeiro analizaron el impacto político del enfrentamiento desatado tras las declaraciones de Javier Milei.

La mirada de los principales medios de Brasil sobre el conflicto diplomático con Argentina

Las coberturas periodísticas en territorio brasileño expusieron los detalles de la ruptura institucional y las sospechas del Planalto sobre la injerencia argentina:

Folha de S.Paulo: confirmó que la medida no implica la expulsión de Raimondi, pero precisó que el diplomático argentino dejó de ser considerado un interlocutor válido para el Palacio de Itamaraty. Además, relacionó la tensión con el frente abierto en Washington tras la revocación de la visa a la embajadora brasileña Maria Luiza Viotti.

Estadão: reportó desde Brasilia que el círculo íntimo de Lula interpreta las agresiones de Milei y Donald Trump como un plan coordinado para desestabilizar la campaña y beneficiar al candidato Flávio Bolsonaro, alimentando acusaciones sobre el sistema de urnas electrónicas.

O Globo: Destacó que el propio canciller Mauro Vieira encabezó la citación al embajador argentino, un gesto reservado exclusivamente para conflictos de extrema gravedad. El medio citó al analista Elio Gaspari, quien advirtió sobre un escenario electoral «inédito» donde las encuestas de BTG/Nexus muestran un empate técnico de cara a un eventual balotaje.

Metrópoles y G1: sostuvieron que la rebaja diplomática fue notificada mediante una dura nota de protesta donde Itamaraty remarcó que «no existen precedentes» de un mandatario extranjero que agreda a las instituciones brasileñas dentro de su propio territorio.

La respuesta de la Cancillería argentina

Frente a la batería de publicaciones y al endurecimiento de Brasilia, la postura oficial emitida desde Casa Rosadas tuvo un impacto dispar en la prensa vecina. La nota de Cancillería que calificó la resolución de Lula como una medida «puramente ideológica» fue replicada por portales como Opera Mundi y Metrópoles, mientras que los grandes diarios de tirada nacional la relegaron a un segundo plano.

Con el embajador Julio Bitelli instalado en Brasilia y sin fecha prevista para su retorno, la prensa brasileña coincide en que la relación bilateral ingresó en un congelamiento institucional inédito desde el retorno de la democracia.