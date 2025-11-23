Pablo Quirno representó a Javier Milei en la Cumbre del G20 y mantuvo una reunión bilateral con Francia

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, participa en Sudáfrica de la Cumbre de Líderes del G20, donde representa al presidente Javier Milei y expone la posición argentina frente a los principales desafíos globales.

Quirno representa a Javier Milei en la Cumbre del G20 en Sudáfrica

Durante su intervención ante el plenario, Quirno enfatizó que “los principios de solidaridad, igualdad y sostenibilidad sólo pueden alcanzarse dentro de un sistema internacional basado en libertad, reglas claras y una gestión económica responsable”. Afirmó que, sin ese marco, “el mundo no puede ofrecer oportunidades reales de desarrollo para todos”.

El canciller destacó que el crecimiento económico debe ser entendido como la base indispensable para la generación de empleo, la atracción de inversiones y la mejora de la resiliencia económica. En ese sentido, remarcó que estos lineamientos están presentes en la declaración fundacional del G20, que promueve la estabilidad y la previsibilidad como pilares para el desarrollo sostenido.

Quirno también señaló que Argentina avanzó en un modelo económico orientado al mercado, que busca ofrecer un entorno confiable para la inversión privada, respaldado por el respeto al estado de derecho y políticas que fomenten la estabilidad macroeconómica, la innovación y el fortalecimiento del sector privado. Estos factores, subrayó, son esenciales para alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo.

Reunión bilateral clave con Francia

En el marco del encuentro del G20, Quirno mantuvo una reunión con Jean-Noël Barrot, ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Según expresó el canciller argentino, se trató de un diálogo «muy positivo» en el que revisaron el excelente estado de la relación bilateral, impulsada por la “convergencia de visiones” entre los presidentes Milei y Emmanuel Macron.

Hoy me reuní con Jean-Noël Barrot (@jnbarrot), Ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia durante la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica.



Conversamos sobre el excelente estado de la relación bilateral, definida por la convergencia de visiones entre nuestros… pic.twitter.com/NxMhX6PTk9 — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 23, 2025

Ambos ministros celebraron el aumento del comercio bilateral y realizaron un intercambio sobre diversas situaciones de la agenda internacional. También coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo entre los equipos de ambos países con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de comercio e inversión.

Desde la página oficila de la cancillería argentina, expresaron que «el Ministro de Relaciones Exteriores resaltó que la igualdad de oportunidades es un principio central para el desarrollo de Argentina y que el país ha trabajado activamente en la inversión en capital humano de modo de garantizar una plataforma que permita aprovechar las oportunidades económicas derivadas de las reformas estructurales».