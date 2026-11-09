Visita del papa León XIV: a qué hora es la misa en Palermo y dónde serán las próximas ceremonias
Conocé a qué hora es la misa del papa León XIV en Palermo, cuál es el cronograma de actividades y qué otras ceremonias litúrgicas habrá en Argentina.
La histórica visita apostólica del papa León XIV a suelo argentino ingresa hoy, lunes 9 de noviembre 2026, en su etapa de mayor concentración pública y fervor religioso.
La misa del papa León XIV en Palermo, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, y las otras ceremonias previstas durante los próximos días en Córdoba y la provincia de Buenos Aires resultan cruciales para saber cómo organizar traslados, accesos y descansos.
A qué hora es la misa del papa León XIV en Palermo: cronograma oficial del lunes 9 de noviembre 2026
Para quienes concurran al predio o deseen sintonizar la transmisión en vivo, realizada por Cadena Nacional, el itinerario oficial confirma a qué hora es la misa del papa León XIV en Palermo, detallando cada etapa de la jornada en el parque Tres de Febrero:
- 11:30 (Celebración central): comienzo solemne de la Santa Misa presidida por el pontífice, concelebrada por obispos de todo el Cono Sur y acompañada por miles de sacerdotes.
- 13:00 (Cierre y desconcentración): bendición papal final, despedida protocolar y apertura paulatina de los carriles perimetrales para la salida de los contingentes.
Qué otras ceremonias habrá durante el viaje pastoral del papa León XIV en Argentina
Más allá de la multitudinaria celebración de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, el programa oficial de la Santa Sede confirma qué otras ceremonias habrá a lo largo del territorio nacional antes de su partida:
- Martes 10 de noviembre 2026 en Córdoba (Predio de FADEA): el Sumo Pontífice encabezará una misa masiva a las 16:30 en la capital mediterránea, en un acto de fuerte impronta federal que incluirá la entronización histórica de la cruz original del santo cura Brochero, trasladada especialmente desde Traslasierra tras un siglo sin salir de su santuario.
- Miércoles 11 de noviembre 2026 en Luján (Basílica Nacional): la despedida oficial de Argentina tendrá lugar en la explanada del santuario mariano a las 10:00, con una misa de consagración comunitaria a Nuestra Señora de Luján, patrona de la nación, antes de emprender su vuelo apostólico rumbo a la República del Perú.
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