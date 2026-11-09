Visita del papa León XIV: a qué hora es la misa en Palermo y dónde serán las próximas ceremonias

A qué hora es la misa del papa León XIV en Palermo y qué otras ceremonias habrá en el país.-

La histórica visita apostólica del papa León XIV a suelo argentino ingresa hoy, lunes 9 de noviembre 2026, en su etapa de mayor concentración pública y fervor religioso.

La misa del papa León XIV en Palermo, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, y las otras ceremonias previstas durante los próximos días en Córdoba y la provincia de Buenos Aires resultan cruciales para saber cómo organizar traslados, accesos y descansos.

A qué hora es la misa del papa León XIV en Palermo: cronograma oficial del lunes 9 de noviembre 2026

Para quienes concurran al predio o deseen sintonizar la transmisión en vivo, realizada por Cadena Nacional, el itinerario oficial confirma a qué hora es la misa del papa León XIV en Palermo, detallando cada etapa de la jornada en el parque Tres de Febrero:

11:30 (Celebración central) : comienzo solemne de la Santa Misa presidida por el pontífice, concelebrada por obispos de todo el Cono Sur y acompañada por miles de sacerdotes.

: comienzo solemne de la Santa Misa presidida por el pontífice, concelebrada por obispos de todo el Cono Sur y acompañada por miles de sacerdotes. 13:00 (Cierre y desconcentración): bendición papal final, despedida protocolar y apertura paulatina de los carriles perimetrales para la salida de los contingentes.

Qué otras ceremonias habrá durante el viaje pastoral del papa León XIV en Argentina

Más allá de la multitudinaria celebración de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, el programa oficial de la Santa Sede confirma qué otras ceremonias habrá a lo largo del territorio nacional antes de su partida: