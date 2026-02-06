Paritaria docente en Río Negro: Educación ofreció a Unter un bono de $250.000 y subas por IPC

En una nueva reunión paritaria, el ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro presentó formalmente su oferta salarial al gremio docente Unter. La propuesta del Gobierno se centra en un cambio de esquema hacia la actualización automática bimestral y una compensación económica por el cierre del 2025.

Según el esquema planteado por los funcionarios provinciales, el sueldo bruto se ajustará automáticamente en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional y el IPC de Viedma. Ahora resta la respuesta del gremio.

El mecanismo funcionará de la siguiente manera:

Haberes de febrero: se actualizarán según la variación del IPC acumulada de diciembre de 2025 y enero de 2026.





se actualizarán según la variación del IPC acumulada de diciembre de 2025 y enero de 2026. Haberes de abril: se actualizarán tomando la inflación de febrero y marzo de 2026.

Bono de $250.000 y Ayuda Escolar

Además del componente indexado, la oferta incluye una suma fija no remunerativa de $250.000 por única vez por agente, en concepto de «compensación económica» por los últimos meses del año pasado. Desde Educación detallaron que esta suma se abonará por planilla complementaria en dos cuotas: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.

Por otro lado, se determinó un incremento del 100% en el ítem de Ayuda Escolar, que se pagará con los haberes de febrero. Con esta suba, los montos quedan fijados en:

$80.000 por hijo.

por hijo. $160.000 para familias con hijos con discapacidad.

Los presentes en la reunión

El encuentro contó con la participación de la secretaria de Educación, Silvia Arza; los vocales gubernamentales Romina Procoppo y Fabio Sosa; la secretaria general del consejo provincial de Educación, Claudia Tejeda; y la secretaria de Administración, Mónica Temprano.

Por parte de Unter, la delegación gremial estuvo encabezada por la secretaria general, Laura Ortiz, acompañada por el secretario adjunto, Félix Mauricio Ovadilla; la secretaria gremial, Gabriela Cecilia Aguilar; la secretaria de prensa, Melisa Lilen Verbeke; el asesor legal Diego Broggini; la secretaria de Salud en la Escuela, Mariana Yanina Rucci; y la secretaria de Actas y Administración, Ana María Inchassendague.