Paritarias en Río Negro: el Gobierno convocó a Unter para 8 de septiembre

El Gobierno de Río Negro convocó a paritarias al gremio docente Unter para el próximo lunes 8 de septiembre en Viedma, un día antes del Congreso que el sindicato había definido para el martes próximo.

La paritaria entre Unter y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se realizará al mediodía en la sede de la Secretaría de Trabajo, en Viedma y llega luego del pedido del plenario de secretarios generales de la semana pasada en la que primó la propuesta de reclamar una mejora salarial para los próximos haberes.

Para presionar por la paritaria se había definido el Congreso para el martes, pero ahora el llamado a negociar del Gobierno provincial podría modificar los planes.

Durante agosto, la Unter participó de dos reuniones de negociación con Educación, después de que el Congreso declarara «insuficiente» la oferta para el trimestre julio-septiembre, que la administración rionegrina igual ya liquida.

El primer mes comprendió el 1% y un monto de 20.000 pesos por cargo mientras que el segundo -que se depositará el próximo viernes- suma igual porcentaje y 10.000 pesos. Este esquema se repetirá en los haberes de septiembre.

El 8 de agosto, en la primera paritaria post Congreso, Educación no ofreció mejora salarial y, en el segundo encuentro, el pasado lunes, la representación oficial planteó un bono por única vez de 20.000 pesos para septiembre. La delegación sindical calificó la oferta de “pauperrima” y la rechazó en el propio debate.

Este viernes, el Plenario ratificó esa postura y “exigió urgente convocatoria a paritaria” con una propuesta de “recomposición acorde con los requerimientos del sindicato”.