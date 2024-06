Paritarias en Río Negro: las subas fijas, los haberes mínimos y las reacciones gremiales

El gobierno provincial formalizó una propuesta salarial para el bimestre junio-julio, con aumentos en sumas fijas.

Este ofrecimiento no convenció a las conducciones sindicales y no hay mayor tiempo para seguir con negociaciones porque los organismos deben comenzar enseguida con las liquidaciones de los haberes de junio y del medio aguinaldo, considerando las próximas jornadas no laborables.

UPCN rechazó la oferta y ATE analizará -seguramente mañana- la propuesta en su cuerpo orgánico. Unter convocó también para este viernes a su Congreso a Regina pero, posiblemente, frente al rechazo advertido, se reúna directamente el Plenario y resuelva por su negativa.

Los mínimos salariales $ 750.000 El mínimo del personal no profesional de la ley 1844. En mayo fue de $ 650.000, es decir, el alza del 15,3%.

$ 793.000 El haber inicial del docente en julio, con ambas sumas fijas. La suba porcentual del bimestre representa un 17,8%.

$ 898.347 El sueldo inicial de julio del personal no médico comprendido en el régimen sanitario de la ley 1904.

En concreto, las subas ofrecidas se mantienen en una escala de montos fijos, que no serán remunerativos ni bonificables.

El ofrecimiento comprende al bimestre, con sumas en junio y se repiten en julio.

En el caso de los agentes de las leyes 1844 y 1904, la propuesta comprende a los tres rangos mensuales, que son 50.000 pesos para las categorías inferiores, de 60.000 pesos para las intermedias y 70.000 pesos para las superiores. Estas cifras se suman y se duplican en julio, por lo cual, las alzas del bimestre serán de 100.000 pesos, de 120.000 pesos y de 140.000 pesos, respectivamente.

En mayo, el haber neto inicial en la ley 1.844 fue de 650.000 pesos y llegará a los 750.000 pesos en julio. La variación equivale a un 15,3%, bajando el porcentaje con las restantes categorías.

En la ley 1904, el sueldo mínimo de julio del personal no médico será de 898.347 pesos.

Por la mañana, la Función Pública abrió la negociación. Foto: Marcelo Ochoa.

En principio, a la mañana, en la Función Pública, la representación gubernamental -encabezada por la secretaria Tania Lastra- ofreció esos aumentos de tres rangos a ATE y UPCN, diferenciados por escalafón y con las escalas habituales: 50.000 pesos mensuales en las categorías de la 1 a 11; los 60.000 pesos serán para los agentes de la 12 a 14 mientras los 70.000 pesos se abonarán desde las 15 a las categorías superiores.

Después, a la tarde, se cumplió la paritaria docente y la delegación de Educación -que encabezó la ministra Patricia Campos- repitió el diseño de fumas fijas aunque, en ese sector, se fijaron cinco montos y el mayor llega a los 90.000 pesos frente a los tres grados y el tope de 70.000 pesos para la Función Pública.

El diseño planteado por Educación es el siguiente: 60.000 mensuales para los docentes de hasta 4 años de antigüedad; de 75.000 pesos para el tramo de 5 a 11 años; de 80.000 pesos para el segmento de 12 a 19 años; de 85.000 pesos para aquellos entre 20 a 26 años; y los con más de 27 años percibirán 90.000 pesos.

Iguales cifras se liquidarán también en los haberes julio, es decir, que esos incrementos bimestrales van de los 120.000 pesos a los 180.000 pesos en el sector docente.

El sueldo inicial docente pasará de 673.000 pesos a 733.000 pesos en junio y alcanzará los 793.000 pesos en julio. Así, habrá registrado un alza del 17,8% en la categoría menor. Serán subas por agentes cuando, en el último acuerdo, la Unter logró pagos por cargos.

Reacciones en contra de los sindicatos

En un comunicado, UPCN ratificó su “firme oposición y rechazo” a la oferta, que calificó de “insignificante” y “totalmente inaceptable”.

La secretaria general de Unter, Silvina Inostroza entendió que la oferta “es un retroceso. Las sumas fijas son por agentes y ya no, como se había aplicado por cargo”. Además, recordó que no se regularizan los 30.000 pesos pendientes cuya incorporación formaba parte de un acuerdo paritario.

Tras su paritaria, ATE afirmó que “llevará la propuesta será analizada en sus instancias orgánicas” y, además, demandó “el pago de aguinaldo en una sola cuota y el “blanqueo de sumas no remunerativas”.