Paro de médicos por la crisis en PAMI: gobernadores denuncian abandono de los adultos mayores

La situación en el PAMI suma un nuevo capítulo de tensión luego de que los médicos de cabecera del organismo iniciaran un paro de 72 horas este lunes 13 en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos.

La crisis en el PAMI se profundiza tras la publicación de una nueva normativa que desató el rechazo de los médicos de cabecera. Se trata de la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el pasado 9 de abril.

Marcelo Sandoval, integrante de la comisión directiva del Colegio Médico Regional Bariloche, puntualizó a Diario RÍO NEGRO que “en la práctica significa un recorte del 52% en los honorarios a los médicos de cabecera”.

A nivel nacional, de acuerdo al gremio que representa a los profesionales, la medida fue presentada por el organismo como un “ordenamiento” del sistema, pero en la práctica modifica las condiciones de trabajo y reduce de manera significativa la remuneración real.

Uno de los puntos más cuestionados es el aumento de la cápita, que pasa a $2.100 por afiliado. Sin embargo, los médicos aseguran que se trata de una mejora “engañosa”, ya que viene acompañada de la eliminación de ingresos clave.lug

“No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico”, sostienen desde la entidad, al detallar los cambios introducidos por la resolución.

Entre los principales reclamos, los profesionales enumeran la eliminación del pago por consulta presencial -que hasta ahora permitía facturar hasta 140 atenciones mensuales-, la absorción de múltiples prestaciones dentro de un monto fijo y la quita de incentivos económicos vinculados a la formación y capacitación continua.

“Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina”, advierten. En ese sentido, explican que el nuevo esquema establece un pago fijo de $2.100 por afiliado que debe cubrir toda la atención médica, incluyendo consultas, seguimiento y prácticas, lo que consideran insuficiente.

Desde el sector aseguran que el impacto es directo: “Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico”, una combinación que califican como “inviable” para sostener consultorios privados, que deben afrontar gastos como alquileres, insumos y servicios.

La resolución también introduce cambios administrativos. En su articulado, el organismo dispone la modificación del nomenclador común y la aprobación de un nomenclador unificado para médicos de cabecera, con el argumento de “evitar la dispersión normativa”.

Además, deja sin efecto el artículo que contemplaba incentivos económicos para la formación de posgrado de los profesionales, al considerar que esos objetivos ya fueron cumplidos.

Esta decisión generó un fuerte rechazo entre los médicos, que cuestionan la contradicción: “Se exige más formación, pero se deja de reconocerla”, remarcan.

En medio del inicio de las medidas de fuerza, distintos gobernadores se hicieron eco del conflicto que afecta la obra social.

«Pido públicamente que no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el Pami estar abandonando a los abuelos; no puede estar dejándolos en este estado”, reclamó este lunes el mandatario provincial de Córdoba, Martín Llaryola.

En este sentido, el mandatario indicó que subieron el 45% del presupuesto de la salud para no dejar » a nadie sin atención médica».

En esta misma línea habló el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa: «Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender, a pesar de que el abuelo tiene obra social, tiene PAMI, y a pesar de que el PAMI le debe a la provincia más de 50 mil millones de pesos que no nos paga. Jamás vamos a abandonar al abuelo porque la Nación no nos paga».

Con información de Noticias Argentinas.

PAMI suma conflictos: prestadores en vilo por falta de pagos

El conflicto escala en un contexto de creciente tensión en el sistema de salud del PAMI. Y es que, además de las medidas de fuerza de los médicos, las clínicas y sanatorios que brindan servicios para la obra social advirtieron sobre una enorme deuda acumulada que compromete su normal funcionamiento operativo.

El pasado viernes, en su visita justamenta a Córdoba, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció el atraso en los pagos, sostuvo que se trata de una «situación muy temporal» y aseveró que se van a regularizar.

«Es una situación que el ministro de Economía la tiene muy clara, sabe que este -quizas- retraso que hay en los pagos lo va a arreglar lo antes posible», declaró, según consignó La Voz.

La senadora enfatizó en que hay que llevarle «tranquilidad a la gente» y contextualizó que fueron meses difíciles: «Nosotros bajamos muchos impuestos y hay también una situación con los combustibles, que muchos han aumentado por si a caso los precios. Y entonces, estamos con algunos pagos retrasados, pero esto se va a regularizar».

La última declaración oficial con respecto a la crisis del PAMI la había dado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien decidió despegarse públicamente del conflicto.

A través de sus redes sociales, la funcionaria aclaró que la crisis de financiamiento no orbita bajo su responsabilidad y sentenció: «Competencias institucionales, Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud».

Las prestadoras estiman que la deuda global que mantiene la obra social estatal con el sector ronda los 500.000 millones de pesos.

Frente a la evidente falta de actualización en los pagos, un importante referente del ámbito privado advirtió a Infobae sobre las inminentes consecuencias y aseguró: «En la medida que se acerque el período invernal, el sistema se va a resentir aún más».

De hecho, en algunos centros médicos especializados en la tercera edad admiten que actualmente solo están operando urgencias y postergan todas las intervenciones programadas.

Para intentar desactivar este conflicto, el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, recibió el pasado 8 de abril a las principales cámaras empresariales para brindarles una respuesta oficial.

En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo un cónclave clave con su par de Economía, Luis Caputo, para solicitar la urgente asistencia del Tesoro.

Y es que sucede que las transferencias discrecionales hacia la obra social cayeron casi un 58% en el primer bimestre, profundizando el desfasaje financiero tras la eliminación del impuesto PAIS.

Sin embargo, y aún en este marco, el Gobierno nacional avanzará en un nuevo ajuste de las cuentas públicas que incluirá un recorte de gastos corrientes y programas de ayuda o inversión. La medida se dará debido a la baja de la recaudación por la caída de la actividad y el consumo.