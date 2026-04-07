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Política

Javier Milei designó a María Florencia Zicavo como la nueva síndico del PAMI, en medio de un proceso de auditorías

El nombramiento fue a través del Decreto 220/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial.

Redacción

Por Redacción

María Florencia Zicavo, nueva síndico del INSSJP, más conocido como PAMI. Foto: NA:

María Florencia Zicavo, nueva síndico del INSSJP, más conocido como PAMI. Foto: NA:

La doctora María Florencia Zicavo fue designada como la nueva síndico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, según se publicó en el Boletín Oficial.

La medida se publicó este martes mediante el Decreto 220/2026.

María Florencia Zicavo supervisará procesos internos del PAMI

La designación de Zicavo se conoció a través de la norma firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En el mismo se indicó “Desígnase Síndico General del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la doctora María Florencia Zicavo” y esta designación se produce en un contexto marcado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades.

En tanto, Zicavo tendrá la función de supervisar los procesos internos y que haya una correcta administración de los recursos asignados al organismo de salud.

A continuación, el decreto completo:

aviso_340385Descarga

Hubo auditorías ya en PAMI

Según informó Infobae, en febrero pasado, auditorías realizadas por el PAMI en áreas como cardiología y gastroenterología encendieron las alarmas En relevamientos internos se detectaron volúmenes de prestaciones médicas que no pudieron justificar.

En un caso se encontró que había un prestador que con solo dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, según citó el medio de Buenos Aires.

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La doctora María Florencia Zicavo fue designada como la nueva síndico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, según se publicó en el Boletín Oficial.

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