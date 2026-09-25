Susto en un vuelo a Madrid: un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo una falla y regresó a Ezeiza

El vuelo AR1132 de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas tuvo que interrumpir su itinerario y hacer un aterrizaje de emergencia en Ezeiza tras sufrir una falla técnica en uno de sus motores. El avión tenía como destino al ciudad de Madrid, España.

Aterrizaje de emergencia en Ezeiza

La aeronave involucrada había despegado puntualmente a las 23:52. Sin embargo, solo permaneció unos 36 minutos en el aire cuando la tripulación detectó un desperfecto motriz y activó los protocolos de seguridad correspondientes para iniciar el regreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que el avión «regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores, cuyas causas se encuentran bajo análisis”. Al mismo tiempo aseguraron que aterrizó «sin inconvenientes a las 00:30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia».

La firma explicó que «durante el episodio se registró un fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración del flujo de aire dentro del compresor del motor. Este fenómeno puede producir sonidos semejantes a detonaciones». Por esta razón se dispuso «el cambio de aeronave y el vuelo despegó nuevamente a las 04:30», rumbo a Madrid.

El inusual episodio no solo generó tensión en el ámbito aeronáutico, sino que también causó alarma en distintos puntos de la zona sur del conurbano bonaerense, quienes reportaron a través de las redes sociales haber escuchado fuertes estruendos y detonaciones similares a explosiones o truenos coincidiendo con el momento en el que el avión sobrevolaba la región.

Trascendió que una de las causas probables podría ser la ingesta de un ave en el proceso de ascenso de la aeronave, lo que será definitivamente determinado por los técnicos de mantenimiento.

Con información de Noticias Argentinas