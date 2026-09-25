Por qué Oscar González Oro se fue a vivir a Punta del Este y cómo era su vida en Uruguay

Oscar “el Negro” González Oro, que murió este viernes a los 74 años, había elegido Punta del Este para comenzar una vida diferente después de décadas en los medios. Se instaló en Uruguay en 2020, buscando tranquilidad y más tiempo para sus afectos, aunque nunca terminó de alejarse de la radio.

Después de pasar buena parte de su vida entre estudios de radio y televisión, Oscar González Oro tomó una decisión que modificó por completo su rutina: dejó Buenos Aires y se instaló en Punta del Este.

El periodista llegó a Uruguay el 17 de agosto de 2020, en plena pandemia de coronavirus. Venía de meses difíciles, atravesados por el aislamiento, pérdidas personales y una intensa actividad profesional desde su casa.

Según contó años después en una entrevista con La Nación, la mudanza también estuvo vinculada con la necesidad de recuperar libertad y tiempo personal después de una carrera que durante décadas había condicionado prácticamente toda su agenda.

Por qué González Oro eligió Punta del Este

Antes de mudarse, González Oro vivía en San Isidro y continuaba trabajando en radio. Sin embargo, la pandemia terminó acelerando un cambio que necesitaba.

Una vez instalado en Uruguay encontró una rutina muy diferente. Eligió vivir en El Chorro, cerca de Punta del Este, en una casa rodeada de verde y próxima al mar.

“Cambié de vida, de hábitos, hasta de cuerpo”, contó en 2023 al describir aquella transformación.

Sin la obligación de levantarse todos los días para conducir un programa, comenzó a disfrutar de sus plantas, las reuniones pequeñas con amigos y los viajes. También aprovechó su nueva libertad para pasar temporadas más largas en Europa junto a sus hijos y nietos.

La radio, una pasión que nunca pudo abandonar

Aunque González Oro llegó a anunciar su retiro de los medios, nunca logró alejarse completamente del periodismo.

Ya radicado en Uruguay, comenzó a colaborar con El Observador y posteriormente regresó al aire. En 2024 condujo un programa desde Punta del Este para El Observador Radio 107.9, aunque con una condición: quería alejarse de la intensidad política que había caracterizado buena parte de su carrera.

“Ya no quiero hacer programas políticos, quiero divertir a la gente”, explicó entonces al medio uruguayo.

Su nueva etapa estuvo marcada por una relación diferente con el trabajo: menos obligaciones y proyectos que podía elegir de acuerdo con sus propios tiempos.

Punta del Este terminó convirtiéndose en mucho más que un lugar de descanso para González Oro. Allí encontró la tranquilidad que buscaba después de décadas de exposición y construyó la vida que eligió para sus últimos años, sin abandonar por completo el micrófono que lo había acompañado durante gran parte de su historia.