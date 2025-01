Parque Industrial Norte de Allen: se posterga el debate por los contratos en el Deliberante

La discusión por los contratos del Parque Industrial Norte de Allen volvió a pasar a un cuarto intermedio. Así lo definió este viernes el Concejo Deliberante, en medio de una álgida sesión extraordinaria.

Inicialmente, el tratamiento de las resoluciones del Poder Ejecutivo sobre los convenios de radicación de empresas se había planteado para la semana pasada. Sin embargo, el debate terminó siendo aplazado para hoy a las 10.

La postergación generó gran revuelo en la comunidad, sobre todo en los sectores de desocupados. Incluso, un buen número de manifestantes de la Uocra se hizo presente esta mañana en la sede del Legislativo para escuchar la sesión.

«Necesitamos mano de obra local, que las empresas vengan a aportar. Necesitamos que la gente de Allen trabaje. Les pido que se pongan una mano en el corazón, porque las empresas se van a ir«, expresó el referente local del gremio de la construcción, Mauricio Sepúlveda, tras ser invitado a tomar la palabra.

El concejal Gustavo Addamo (JSRN) rápidamente le contestó y afirmó que la negativa a tratar el proyecto no responde a un «capricho» sino a la necesidad de «certezas». «Obviamente nosotros queremos mano de obra local. Sé que la respuesta más fácil sería decir si a la ordenanza, pero este proyecto habla de contratos de empresas que vienen a instalarse y no se sabe bien dónde lo harán. Solicitamos saber dónde se va a ubicar cada una, si existe una subdivisión del plano, si contarán con servicios«, dijo.

Y seguidamente, añadió: «No puedo permitir como concejal firmar algo en el aire. No hay ninguna mala intención de perjudicar a Allen. No decimos que no por una infantilidad política».

Durante la sesión se leyó el dictamen presentado por el asesor legal del Concejo Deliberante, el cual no tiene carácter estrictamente vinculante. Para el abogado Andrés Puiatti, las resoluciones del Ejecutivo están «huérfanas de documentación», por eso se solicitó el retorno del proyecto a comisiones y pidió una serie de pedidos de informes.

El escrito del asesor se centró principalmente en la falta de respaldo en el valor de 40 mil dólares por hectárea, precio de venta estipulado por el municipio. Además, se especificó que el Parque Industrial Norte carece de un proyecto de fraccionamiento, lo que pone en riesgo a la comuna ante futuros problemas legales.

«Resultar fundamental que se presente un proyecto de fraccionamiento lo más detallado posible. Por último, sorprenda la orfandad de documentos presentados. Considero que no existen los más mínimos elementos para la aprobación de la resolución y sugiero que se pase a comisiones. No podemos avanzar con un atisbo de venta, no se puede dar posición de un lugar que no se sabe cual será«, precisó el escrito.

La concejal Valeria Bezic (UCR) aseveró que el dictamen de Puiatti representa una «falta de respeto» a los miembros del ente de promoción del parque y exigió expresamente que se aprueben las resoluciones del Ejecutivo a la brevedad.

«Son unos mentirosos. Los seis concejales no quieren que la ciudad de Allen crezca. No me digan que tienen la camiseta puesta, porque la que tienen es la verde, es la de Juntos. Se les nota. Trabajan para la Provincia para hacerle daño a Allen«, añadió al respecto el oficialista Antonio Sepúlveda (UCR).

Por su parte, Guillermo Pennesi (JSRN) formuló el pedido de pase a un cuarto intermedio con el fin de que el municipio envíe los pedidos de informes elevados por la oposición. La próxima sesión será el lunes 27 a las 8.