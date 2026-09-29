Parques Nacionales concesiona a tres Comisiones de Fomento de Río Negro los servicios y cobro de accesos

Tres comisiones de fomento de la cordillera acordaron con el parque Nahuel huapi ejecutar el cobro de acceso en sus áreas. Foto: gentileza

Las Comisiones de Fomento de Villa Llanquín, El Manso y Villa Mascardi, ubicadas en la cordillera de Río Negro, firmaron un acuerdo estratégico con el parque nacional Nahuel Huapi para ejecutar el cobro de accesos y mejorar los servicios en sus sectores con una ganancia del 50% de los recursos que se generen.

Villa Mascardi ya realiza la tarea del cobro del acceso al área por la cual se llega a los senderos de montaña del cerro Tronador y el circuito de campings, playas y la zona de Pampa Linda. Es un sector del parque Nahuel Huapi se importante circulación de visitantes y por eso, la Comisión de Fomento en lo que va del año obtuvo unos 500 millones de pesos de ingresos genuinos y aportó el equivalente al organismo nacional.

Se estima que la gestión de cobro que se delegará a Villa Llanquín, principalmente apuntando al acceso de las excursiones de rafting del río Limay; y de El Manso, también apuntando a la misma actividad y sectores que hoy no están delimitados ni se exige pago, las dos Comisiones de Fomento obtengan recursos que aporten a la mejora de sus servicios y gestión.

El convenio fue firmado este martes por el intendente del parque Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, y los titulares de las comisiones Laura Mesa (Villa Mascardi); Cristian Sánchez (Villa Llanquín); y Carlos Almasan (El Manso), y fue rubricado por el ministro de Gobierno de Río Negro, Agustín Ríos. También participaron del acto la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el coordinador del parque Claudio Otano.

Para Parques los convenios están destinados a “fortalecer la gestión de los accesos, la atención a visitantes y los servicios en distintos sectores del área protegida”.

El convenio tendrá una vigencia de dos años, contempla la gestión del cobro de derechos de acceso y la atención integral a los visitantes en sectores estratégicos del área protegida. Entre ellos se encuentran el centro de informes ubicado en el acceso al Cerro Tronador y Cascada Los Alerces, sobre la Ruta Nacional 40, y los puntos habilitados durante la temporada en los ríos Limay y El Manso.

Los servicios incluyen la venta online de tickets, validación de accesos para prestadores turísticos, información a visitantes y comunicación de recomendaciones vinculadas con la seguridad y el cuidado del ambiente.

El intendente del parque Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, firmó el convenio con las comisiones de fomento. Foto: gentileza

Las obligaciones que genera el convenio

El régimen de tarifas será el que defina la Administración de Parques Nacionales, que hoy es de 35.000 pesos para extranjeros; 15.000 pesos nacionales, 8.000 pesos residentes provinciales y 12.000 pesos estudiantes. La distribución de los ingresos que se generen en cada puesto de acceso será del 50% para la concesionaria (comisión de fomento) en concepto de retribución por sus servicios y el 50% restante se debe rendir a la Administración de Parques Nacionales.

Entre las obligaciones previstas se encuentra también el mantenimiento y la limpieza permanente de centros de atención, cabinas, oficinas y sanitarios públicos en diversos sectores de uso público en las portadas de ingreso, además de la provisión de servicios básicos e insumos necesarios para su funcionamiento.

El acuerdo establece, compromisos de inversión y prestaciones específicas destinadas a fortalecer la infraestructura y la seguridad dentro del área protegida. Entre ellas se incluye una inversión anual en mantenimiento y obras equivalente, como mínimo, al 5% de la recaudación; provisión de repuestos y servicios técnicos para maquinaria vial de la APN; y la contratación de un servicio de helicóptero con un mínimo de 20 horas anuales de vuelo, destinado a tareas de búsqueda, rescate y atención de emergencias médicas dentro de la jurisdicción del Parque Nacional.