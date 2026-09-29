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Política

Parques Nacionales concesiona a tres Comisiones de Fomento de Río Negro los servicios y cobro de accesos

El organismo firmó un convenio con las comisiones de El Manso, Villa Llanquín y Villa Mascardi, que obtendrán el 50% de los recursos que se generen con los ingresos.

Soledad Maradona

Por Soledad Maradona

Tres comisiones de fomento de la cordillera acordaron con el parque Nahuel huapi ejecutar el cobro de acceso en sus áreas. Foto: gentileza

Tres comisiones de fomento de la cordillera acordaron con el parque Nahuel huapi ejecutar el cobro de acceso en sus áreas. Foto: gentileza

Las Comisiones de Fomento de Villa Llanquín, El Manso y Villa Mascardi, ubicadas en la cordillera de Río Negro, firmaron un acuerdo estratégico con el parque nacional Nahuel Huapi para ejecutar el cobro de accesos y mejorar los servicios en sus sectores con una ganancia del 50% de los recursos que se generen.

Villa Mascardi ya realiza la tarea del cobro del acceso al área por la cual se llega a los senderos de montaña del cerro Tronador y el circuito de campings, playas y la zona de Pampa Linda. Es un sector del parque Nahuel Huapi se importante circulación de visitantes y por eso, la Comisión de Fomento en lo que va del año obtuvo unos 500 millones de pesos de ingresos genuinos y aportó el equivalente al organismo nacional.

Se estima que la gestión de cobro que se delegará a Villa Llanquín, principalmente apuntando al acceso de las excursiones de rafting del río Limay; y de El Manso, también apuntando a la misma actividad y sectores que hoy no están delimitados ni se exige pago, las dos Comisiones de Fomento obtengan recursos que aporten a la mejora de sus servicios y gestión.

El convenio fue firmado este martes por el intendente del parque Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, y los titulares de las comisiones Laura Mesa (Villa Mascardi); Cristian Sánchez (Villa Llanquín); y Carlos Almasan (El Manso), y fue rubricado por el ministro de Gobierno de Río Negro, Agustín Ríos. También participaron del acto la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el coordinador del parque Claudio Otano.

Para Parques los convenios están destinados a “fortalecer la gestión de los accesos, la atención a visitantes y los servicios en distintos sectores del área protegida”.

El convenio tendrá una vigencia de dos años, contempla la gestión del cobro de derechos de acceso y la atención integral a los visitantes en sectores estratégicos del área protegida. Entre ellos se encuentran el centro de informes ubicado en el acceso al Cerro Tronador y Cascada Los Alerces, sobre la Ruta Nacional 40, y los puntos habilitados durante la temporada en los ríos Limay y El Manso.

Los servicios incluyen la venta online de tickets, validación de accesos para prestadores turísticos, información a visitantes y comunicación de recomendaciones vinculadas con la seguridad y el cuidado del ambiente.

El intendente del parque Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, firmó el convenio con las comisiones de fomento. Foto: gentileza

Las obligaciones que genera el convenio

El régimen de tarifas será el que defina la Administración de Parques Nacionales, que hoy es de 35.000 pesos para extranjeros; 15.000 pesos nacionales, 8.000 pesos residentes provinciales y 12.000 pesos estudiantes. La distribución de los ingresos que se generen en cada puesto de acceso será del 50% para la concesionaria (comisión de fomento) en concepto de retribución por sus servicios y el 50% restante se debe rendir a la Administración de Parques Nacionales.

Entre las obligaciones previstas se encuentra también el mantenimiento y la limpieza permanente de centros de atención, cabinas, oficinas y sanitarios públicos en diversos sectores de uso público en las portadas de ingreso, además de la provisión de servicios básicos e insumos necesarios para su funcionamiento.

El acuerdo establece, compromisos de inversión y prestaciones específicas destinadas a fortalecer la infraestructura y la seguridad dentro del área protegida. Entre ellas se incluye una inversión anual en mantenimiento y obras equivalente, como mínimo, al 5% de la recaudación; provisión de repuestos y servicios técnicos para maquinaria vial de la APN; y la contratación de un servicio de helicóptero con un mínimo de 20 horas anuales de vuelo, destinado a tareas de búsqueda, rescate y atención de emergencias médicas dentro de la jurisdicción del Parque Nacional.

El ministro de Gobierno, Agustín Ríos, rubricó el convenio entre Parques y las comisiones de fomento. Gentileza


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Las Comisiones de Fomento de Villa Llanquín, El Manso y Villa Mascardi, ubicadas en la cordillera de Río Negro, firmaron un acuerdo estratégico con el parque nacional Nahuel Huapi para ejecutar el cobro de accesos y mejorar los servicios en sus sectores con una ganancia del 50% de los recursos que se generen.

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