Parte del Frente de Todos no quiere esperar a que Rolando Figueroa se decida

El diputado Sergio Fernández Novoa fue crítico al analizar la realidad del Frente de Todos en Neuquén. Aunque esta no es una postura nueva para el legislador, esta vez señaló que ya no se debería esperar a que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) tome decisiones para accionar y tampoco, en este contexto actual, a la decisión de Rolando Figueroa sobre si será candidato por dentro o por fuera del partido provincial (el diputado nacional siempre insiste en que no se presentaría con una fuerza nacional».

Fernández Novoa planteó un escenario en el «que parece ser que en esta provincia el gobernador va a ser o (Marcos) Koopmann o Rolando Figueroa», con la expectativa sobre si este último se presentaría por fuera del MPN. Así, agregó, la centralidad queda en el partido provincial y el resto se mantiene a la espera para poder accionar.

A este panorama sumó su consideración sobre que el espacio del Frente de Todos «está mal» y el único del que se conoce la intención, repetida, de ser candidato es de Ramón Rioseco.

En su diálogo con Radio Nacional, el diputado provincial remarcó que entiende que el problema que tiene el espacio a nivel provincial es que no se ponen en discusión temáticas que les interesen a los neuquinos. Cuestionó que lo único que se dan a conocer son reuniones de dirigentes para definir listas y pasa a ser una mera herramienta electoral. Además puntualizó que tienen fallas en la comunicación porque lo que sí se ha hecho, se difundió mal.

Pensar en ser gobierno

En respuesta propuso «ir a buscar ideas», mejorar la comunicación, pero, sobre todo, armar un plan político «para pensar que en el mediano plazo podamos ser gobierno». Abogó por la construcción de un espacio con «verdadera vocación y voluntad de poder».

Para Fernández Novoa, parte de esa intención se tradujo en «Unidos», Usina de Ideas Neuquinas para el Desarrollo y la Organización Social, el espacio que se lanzó este fin de semana con referentes del Frente de Todos. El diputado afirmó que el espacio no está atado a ninguna candidatura, sino que todo lo que se produzca será puesto al servicio «de quien pueda llevarlo adelante, sea quien sea el que gane las próximas elecciones».