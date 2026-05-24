Patricia Bullrich adelantó que buscan tratar la nueva ley de biocombustibles: “Estamos para largar el debate”

“Estamos para largar el debate”. La jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, confirmó a este medio que hay voluntad del Gobierno para empezar a discutir próximamente el proyecto de ley que presentó recientemente para elevar el corte de los biocombustibles en los combustibles fósiles y comenzar a liberar el mercado.

La iniciativa fue elaborada por la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, en diálogo con distintos actores de la cadena, e ingresó al Senado días atrás con la firma de Bullrich y otros senadores libertarios. Se suma a otros proyectos presentados con anterioridad, como uno del diputado del peronismo cordobés Carlos Gutiérrez.

Aunque aún no hay fecha para el tratamiento, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Flavio Fama (UCR-Catamarca) ratificó a este medio que, una vez que se agoten otros temas pendientes, hay intenciones de debatir de una vez por todas la nueva regulación de los biocombustibles.

El tema encontró una ventana de oportunidad con la suba del precio internacional del petróleo (arriba de USD 100 el barril) debido a la tensión entre Estados Unidos e Irán. A fines de marzo, la Secretaría de Energía les dio más margen a las refinadoras para incrementar el corte, pero el sector reclama una nueva ley que dé previsibilidad.

El proyecto de Bullrich pica en punta y se tomará como base. Eleva el corte del 7,5% al 10% para el biodiesel y del 12% al 15% para el bioetanol, en el lapso de un año. El área de Energía podría subir aún más los niveles de manera discrecional; en esos casos, se habilita el uso de motores Flex Fuel. Además, se crea un sistema de comercialización electrónico.

En Diputados, la iniciativa fue defendida por la riocuartense Belén Avico, de La Libertad Avanza. “El camino es ensanchar el mercado subiendo los cortes obligatorios al 15% para el bioetanol, permitiendo las mezclas libres superiores y los motores Flex Fuel, pero compitiendo de manera transparente en un mercado electrónico. El bioetanol de maíz de Córdoba está listo para la libre competencia inmediata”, aseguró la ex PRO.

En ese sentido, opinó que “el camino para fortalecer a las pymes del sector no es volver al viejo esquema de fijación artificial de precios ni al dirigismo estatal que intenta tapar temas corporativos con resoluciones burocráticas. Lo que necesitamos es una regulación inteligente y ambiciosa que nos garantice un mercado más amplio mediante cortes elevados para bajar el precio de la nafta, pero que deje que la competencia, la transparencia y el esfuerzo privado definan los precios”.

Avico se pronunció de esa manera durante un plenario de las comisiones de Comercio y de Pymes, presididas por el cordobés Juan Brügge y el santafesino Pablo Farías (ambos de Provincias Unidas), donde se recibió a cámaras empresarias. Fue una reunión informativa para preparar el terreno ante la posibilidad de que el tema avance en el Senado.

El schiarettista Gutiérrez, autor de otro proyecto para elevar el porcentaje obligatorio en la mezcla, llamó a buscar consensos para no demorar más el debate: “O nos adaptamos a la transición en la matriz energética, y lo hacemos rápido e inteligentemente, o el mundo nos va a dejar atrás. Tenemos que asumir una discusión seria y fuera de la grieta. Se puede pensar en acuerdos donde cada uno ceda”.

“Celebro que se vuelva a poner sobre la mesa algo en lo que habíamos casi perdido la esperanza de que este gobierno se acordara, como tampoco se acordó el anterior y el anterior, de una ley que tiene todas las condiciones para ser mejorada. Sabemos los intereses que están en juego, pero esto requiere un gesto maduro. Esta es una oportunidad que no podemos perder”, dijo.

Apoyo al proyecto de Bullrich

En la reunión, CARBIO (Cámara Argentina de Biocombustibles) respaldó el proyecto de Bullrich. “Es importante que, como en todos los países que tienen corte, haya libertad de mercado: que el comprador y el vendedor puedan negociar y ponerse de acuerdo en el precio. Hay que salir de la regulación que genera cupos y precios definidos por la burocracia, construidos en base a la planta menos eficiente”, consideró el presidente de la entidad, Luis Zubizarreta.

“Hay que ir en la línea del proyecto de Bullrich en el Senado -siguió-. Después definiremos el corte, que sí apuntamos a que sea más alto, pero en la medida en que salgamos del esquema actual y entremos en este esquema de competencia, gradualmente y lo antes posible, vamos a tener precios más bajos”.

Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz, destacó que muchos de los puntos que propusieron fueron tomados en el proyecto de la titular del bloque oficialista. “Eso nos asegura un mercado futuro que no solo crece con el mercado obligatorio, que sería del 15%, sino con un mercado libre por encima de ese umbral, que representa más de 20 puntos extra. El consumidor decide soberanamente y en forma competitiva consumir más etanol”, resaltó.