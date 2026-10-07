El Gobierno niega una interna con Patricia Bullrich y baja el tono a las diferencias: "A nosotros nos sirve"

En la Casa Rosada buscan minimizar las diferencias de opiniones con la jefa del bloque de senadores libertarios Patricia Bullrich y apuestan a una lectura positiva de sus recientes declaraciones y posiciones en el Congreso.

Para despejar los rumores de una interna dentro del Gobierno, en la administración libertaria apelan a usar la premisa que planteó en su momento el propio Javier Milei cuando afirmó: «Los liberales no somos manada».

De acuerdo con los datos de la consultora Management & Fit, revelados por Infobae, Patricia Bullrich encabeza la imagen positiva de la dirigencia con un 33%, seguida por el presidente Javier Milei con un 31,2%. En Balcarce 50 leen este dato a favor: aseguran que las supuestas «discrepancias internas» que señala la oposición terminan beneficiando al Gobierno, un factor clave al proyectar el escenario electoral hacia 2027.

Un integrante de la mesa política oficialista que descartó la posibilidad de una ruptura en el bloque de La Libertad Avanza, opinó sobre el rol de la senadora y afirmó: «Me gusta lo que hace. La putean los republicanos y un poco los nuestros que no lo entienden. A nosotros nos sirve».

En tanto, desde el Senado argumentan que la jefa de bancada suele remarcar lo que considera desaciertos técnicos o políticos y que, al dejar en claro su postura propia, acota el margen de maniobra de sectores de la oposición. «Patricia va a terminar adentro del espacio, pero mientras tanto, con sus diferencias, contiene a la franja del medio. Hoy por hoy representa un perfil de moderación y diálogo. A nosotros nos sirve», sostuvo un funcionario nacional en diálogo con Infobae.

La figura de Bullrich: declaraciones y posición en el Congreso

A partir de que Patricia Bullrich manifestó públicamente sus proyecciones políticas hacia 2027 y 2031, en el Gobierno optaron por evitar una confrontación. La postura difiere de la que mantienen con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien sostienen un frente abierto desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue uno de los que se refirió al contrapunto con la senadora y afirmó: «Entiendo que Patricia Bullrich sigue apoyando la idea de que Javier Milei sea quien busque la reelección en 2027″. Su declaración llegó luego de que la senadora garantizara su trabajo para dar continuidad al proyecto oficialista.

Por su parte, dirigentes cercanos a la conducción del espacio consideran a la exministra de Seguridad como una aliada clave debido a su peso político. «Es lógico. Fue candidata a presidenta y ganó una interna con todo el aparato en contra. Es un animal político de los necesarios», indicaron fuentes del sector.

La trayectoria de Bullrich junto a Milei incluye su paso por el Ministerio de Seguridad tras el respaldo ofrecido en el balotaje de 2023, hasta su elección como senadora en las elecciones de medio término de 2025, rol desde el cual asume la jefatura del bloque de La Libertad Avanza.

En los últimos meses, la legisladora planteó diferencias públicas en temas concretos de la agenda legislativa y ejecutiva: solicitó mayor velocidad para que la recuperación económica impacte en la sociedad y objetó aspectos de la Ley de Tierras, las partidas para discapacidad en el Presupuesto 2027, el artículo sobre licencias en la reforma laboral y el retiro del pliego de la candidata a jueza federal María Verónica Michelli.

Sin embargo, pese a estas posturas, en el oficialismo analizan su eventual inclusión en las listas de las elecciones 2027. Mientras algunos sectores evalúan su perfil para acompañar la fórmula presidencial, dirigentes de su entorno señalan que la senadora evita dar especulaciones sobre cargos futuros.