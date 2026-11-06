Empleadas domésticas: cómo se paga el feriado del 9 de noviembre 2026 y qué dice la ley

En el marco del régimen laboral de casas particulares regido por la Ley 26.844, las empleadas domésticas y el feriado del 9 de noviembre 2026 cuentan con un encuadre jurídico preciso, delimitado por las normativas de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP).

La distinción técnica entre un feriado nacional, un día no laborable y una conmemoración municipal o provincial resulta determinante, pues define de forma directa si corresponde el goce del descanso pago, la obligación de prestar tareas o la liquidación con recargo salarial del 100% para las empleadas domésticas.

Cómo se pagan los descansos y labores para empleadas domésticas y el feriado del 9 de noviembre 2026

La legislación vigente traza una línea divisoria estricta, según la naturaleza legal de la fecha en el calendario oficial de la República Argentina:

Feriado nacional obligatorio : en estas jornadas, al igual que cualquier trabajador en relación de dependencia, la empleada doméstica goza de descanso obligatorio y percibe la remuneración habitual íntegra, sin prestación de servicios. Si, mediando acuerdo de partes, la dependiente asiste a trabajar, el artículo 25 de la Ley 26.844 estipula que el empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100% (es decir, el doble de su valor ordinario).

: en estas jornadas, al igual que cualquier trabajador en relación de dependencia, la goza de descanso obligatorio y percibe la remuneración habitual íntegra, sin prestación de servicios. Si, mediando acuerdo de partes, la dependiente asiste a trabajar, el artículo 25 de la Ley 26.844 estipula que el empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100% (es decir, el doble de su valor ordinario). Día no laborable con fines turísticos o puente : a diferencia de años anteriores, la Resolución 164/2025 de Jefatura de Gabinete definió que los puentes de 2026 operan como días no laborables optativos. En estas fechas, la facultad de convocar a la trabajadora recae en el empleador; si la dependiente asiste, percibe el salario simple sin ningún plus salarial, y si el empleador opta por dispensarla de tareas, el día se remunera de forma regular sin descuentos de haberes.

: a diferencia de años anteriores, la Resolución 164/2025 de Jefatura de Gabinete definió que los puentes de 2026 operan como días no laborables optativos. En estas fechas, la facultad de convocar a la trabajadora recae en el empleador; si la dependiente asiste, percibe el salario simple sin ningún plus salarial, y si el empleador opta por dispensarla de tareas, el día se remunera de forma regular sin descuentos de haberes. Asuetos locales y aniversarios municipales en la región: cuando el feriado coincide con un asueto distrital o administrativo municipal, la jornada no reviste carácter de feriado nacional obligatorio para la actividad privada, salvo que una ordenanza local homologada o un decreto provincial específico establezca su adhesión obligatoria para la actividad doméstica.

Empleadas domésticas: por qué los feriados no se descuentan ni se recuperan en las jornadas por hora

Uno de los errores conceptuales y operativos más frecuentes en los hogares empleadores radica en exigir la compensación horaria de los días festivos, vulnerando el marco de la Ley 26.844 y las directivas sindicales de UPACP:

Imposibilidad de descuento por falta: si la fecha festiva coincide con un día en el que la trabajadora habitualmente presta servicios, la jornada debe liquidarse y abonarse de forma regular al valor hora vigente de noviembre 2026, prohibiéndose cualquier quita salarial por inasistencia. Prohibición de exigir recuperación: solicitarle a la trabajadora jornalizada que acuda otro día de la semana a «recuperar las horas del feriado» carece de validez legal; si la empleada concurre en una jornada suplementaria a pedido patronal, ese día adicional debe pagarse de forma separada como un jornal extra. Inclusión en el salario mensualizado: para el personal que cumple 24 horas semanales o más y percibe sueldo mensual, el feriado ya integra el haber pactado; de prestar servicios en esa fecha, el empleador debe abonar el valor diario de convenio por duplicado.

Empleadas domésticas: adicionales obligatorios y registración digital en Río Negro y Neuquén

Al momento de liquidar los haberes de noviembre 2026 en la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los empleadores de la Norpatagonia deben incorporar los suplementos de ley de forma desglosada: