Rolando Figueroa insiste con cambios en el MPN para que haya «elecciones limpias»

El diputado nacional Rolando Figueroa volvió a pedir al Movimiento Popular Neuquino que realice unos 20 cambios para garantizar «elecciones limpias» con una nota que envió al reelecto presidente del partido, Omar Gutiérrez. El legislador y posible precandidato a gobernador hizo los mismos planteos que había presentado en mayo y, esta vez, pidió una respuesta «urgente» para que haya un «proceso electoral transparente, que brinde confianza y consolide derechos elementales como lo son el de elegir y ser elegido».

Figueroa aún no explicitó si participará en las internas abiertas para seleccionar los candidatos del 2023, pero da señales de que podría optar por no hacerlo. Esta serie de condicionamientos que insiste en pedir como única garantía de que las elecciones pudieran ser transparentes, a sabiendas de que no serán incorporados, estimula la idea de una postulación por fuera del partido.

En la nota presentada hoy en la Junta de Gobierno, reclamó que los 20 puntos «sean considerados de cara a los plazos electorales vigentes y en pos de fortalecer nuestro partido».

Entre ellos, menciona la «reapertura del partido» a las candidaturas de independientes, la eliminación del piso de antigüedad en la afiliación para participar en procesos electorales, la incorporación del sistema D’Hont para las elecciones de autoridades internas, la utilización de la boleta única en todos los comicios y el respeto por el orden de las listas de diputados presentadas para las internas.

Por otra parte, insiste con un particular pedido para «considerar la incorporación y utilización de mecanismos científicos para la selección de candidatas o candidatos, mediante el uso, por ejemplo, de encuestas de opinión, de modo tal de postular a quienes resulten mejores y más competitivos y no destruir a aquellos y aquellas que mejor podrían haber representado a nuestro espacio».

La nota también reclamó a Gutiérrez contar «con una estructura partidaria ecuánime». «El uso y el abuso de la estructura partidaria para beneficio de un sector debe ser considerado falta grave», planteó Figueroa, quien aseguró que «el ejercicio de los cargos públicos por parte de representantes del partido debe ser especialmente auditado a efectos de controlar la separación entre partido y gobierno y la no utilización del ‘aparato’ con fines electorales».

«Hay un absoluto desinterés»

El diputado nacional evaluó que «resulta impostergable una discusión interna» dentro del partido, especialmente luego de que los guarismos de la interna de autoridades partidarias «a todas luces fuera de la agenda de la gente, han traído como resultado que ha sufragado menos del 25% del padrón

habilitado».

Según consideró, ese resultado «expresa esencialmente un absoluto desinterés por participar del

proceso electoral y demuestra claramente la lejanía de la gente con la política». «Este divorcio, que he venido señalando, ratifica la vigencia de cada una de las inquietudes que venimos señalando y nos interpela como dirigentes para alzar nuestra voz, nuevamente», sostuvo.

Figueroa exigió al MPN que dé «señales contundentes de transparencia» y planteo que la manera de hacerlo «es dotar al próximo proceso electoral interno de garantías que aseguren que la voluntad popular no será violentada con ningún elemento ni con ningún tipo de abuso de autoridad».

«Reitero, solo exigimos una respuesta que garantice elecciones limpias, en honor a nuestra historia y a nuestro futuro», pidió.

Las nuevas autoridades del partido asumirán este viernes con un acto en la Seccional Primera de la capital. Según anticipó el propio Gutiérrez, será en ese ámbito cuando se anunciará la fecha para la interna de cargos electivos, posiblemente entre el primero y segundo domingo de noviembre.