Pesca clandestina de truchas en Neuquén: guardafaunas recorren hasta restaurantes para controlarla

La pesca clandestina en los cursos de agua de Neuquén, sobre todo, de la zona cordillerana, disminuyó en cantidad de infractores durante la última temporada, aunque todavía «queda mucho para seguir bajando«.

En esos términos lo planteó el director provincial de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, Nicolás Lagos, quien lleva casi dos años en el cargo. «El primer año tuvimos unas 1.400 infracciones, el segundo pudimos pasar a 900 y esperamos continuar la tendencia».

Pesca ilegal en Neuquén: preocupación por el comercio clandestino

En contacto con Diario RÍO NEGRO, indicó que durante las últimas semanas hubo una importante cantidad de multas. Algunas terminaron con decomisos impactantes, como fue el caso de una camioneta que transportaba más de 150 truchas provenientes del embalse Alicurá.

Lagos aseguró que situaciones como esa hacen creer que existen intenciones comerciales en algunos pescadores, a través de ventas particulares o incluso como proveedores de restaurantes o pescaderías.

A modo de referencia, indicó que un kilo de trucha arcoíris pueda costar hasta $40.000 pesos. «Estamos hablando de una suma para nada despreciable si por ejemplo transportás más de 100 animales», precisó.

La intención es controlar la depredación no solo en los ríos o lagos, sino también en los comercios que eventualmente realicen compras sin declarar.

De acuerdo a lo que explicó el funcionario, el personal de Fauna inició en el último tiempo recorridas por los restaurantes y otro tipo de negocios donde la trucha local es altamente requerida, en especial, por el turismo.

«Si no tienen como justificar sus compras, se procede al secuestro y se labra una multa tan alta como la que se le aplica al que está pescando en cantidad sin permiso».

El responsable del área, no obstante, diferenció a aquellas personas que también son detectadas en infracción, pero con ejemplares destinados para consumo personal. «A lo sumo puede ser un pescador que en vez de cinco truchas, que es el máximo permitido en algunas zonas como Alicurá y Collón Curá, sacó siete porque justo se le dio un pique más», ejemplificó.

Pesca ilegal en Neuquén: carnets online, monitoreo con cámaras y hasta drones

La dirección decidió reforzar las tareas de control con la incorporación de tecnología. Una de las medidas fue la de incentivar los permisos gestionados de manera online, con carnets diarios y otros emitidos por hasta 10 días, además del que se otorga para toda la temporada, desde noviembre a mayo.

«Ahí le pedimos a la gente ciertos datos y el lugar al que va a ir a pescar, eso nos permite ver cuáles serán las zonas con mayor afluencia de pescadores«, explicó Lagos.

Una vez cargada la información requerida los permisos son enviados a través de WhatsApp junto a una edición del reglamento de pesca de Neuquén.

Lagos destacó además la implementación de un centro de monitoreo. Sus oficinas están ubicadas en la capital provincial, pero cuenta con cámaras en 80 puntos considerados sensibles para la conservación de la fauna ictícola, especialmente de las truchas.

La dependencia empezó funcionar el año pasado, aunque, de acuerdo al director, alcanzó un mayor nivel de desarrollo este 2025. Los dispositivos se encuentran en sitios como la boca del río Chimehuín, ciertos sectores del Limay Medio y las lagunas de Epulafquen, en el norte de la provincia.

El próximo objetivo es llegar a unas 200 cámaras disponibles, instancia que permitiría un trabajo «todavía más eficiente». A las filmaciones también se suma la utilización de drones, con lector infrarrojo incluido. «Podemos detectar fogones o pesca nocturna sin permiso», indicó el referente.

Pesca ilegal en Neuquén: los operativos en los ríos y las rutas

Sin embargo, buena parte de la tarea de fiscalización se realiza a partir de los controles presenciales en las rutas y los cursos de agua. Los operativos suelen concretarse con recorridas, puestos de control fijos y otros móviles, que funcionan con siete casillas.

La asistencia de los agentes es más intensa durante los fines de semana, cuando la cantidad de personas que salen a pescar aumenta notoriamente, en particular desde la zona de la Confluencia y el Alto Valle.

«A veces los hacemos nosotros solos y en otras ocasiones nos acompaña la Policía», detalló el referente. La dirección cuenta con 120 guardafaunas, cuya distribución en el territorio se fija por prioridades de prevención.

Durante fin de semana largo se detectaron más de 90 faltas por pescar sin permiso, hacer trolling sin permiso adicional, pescar en zonas no habilitadas, usar carnada viva, hacer fogones en lugares prohibidos y pescar con más de un equipo o fuera de horario.

Las multas tienen un valor mínimo de $150.000 y pueden costar hasta $1.500.000, aunque la idea es que se actualicen de cara a la próxima temporada de verano. «Para eso se necesita la autorización de la Legislatura», agregó Lagos, cuya cartera es autoridad de aplicación de la ley 2539 de fauna silvestre.

El funcionario llamó a «preservar» la pesca, a la que definió como «la segunda actividad turística de la provincia». «Hay que cuidar nuestro recurso», dijo.

La cantidad de ejemplares que se pueden extraer está determinada por el reglamento provincial de pesca y varía según la especie y la zona.