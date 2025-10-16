Permisos de pesca a la venta en Neuquén: cuánto salen y cómo sacarlos

Neuquén abrió oficialmente la venta de permisos de pesca, en coordinación con toda la Patagonia. Desde la dirección provincial de Fauna, dependiente del Ministerio de Seguridad, explicaron que este año la apuesta es tecnológica: una página web renovada con cuenta regresiva, un ChatBot vía WhatsApp y un sistema automatizado para jubilados que promete agilizar los trámites.

“El sitio oficial ya tiene la cuenta regresiva activa, y la venta comenzará a partir del 15 a las 0 horas”, detalló Nicolás Lagos, director provincial de Fauna. “Además, implementamos una nueva facilidad para jubilados: quienes hayan obtenido su carnet la temporada anterior recibirán el permiso automáticamente en su correo electrónico”, agregó.

La nueva variante del chatbot, que funciona a través de un número oficial de WhatsApp, permite consultar, descargar permisos y realizar denuncias o sugerencias. “Es una herramienta que busca acercar el trámite a todos, especialmente a quienes no están tan familiarizados con el sistema online”, explicó Lagos.

En el río Chimehuin se pueden pescar truchas arco iris y marrón, de entre los 500 gr. y los 3 Kg. Foto archivo.

Actualmente, Neuquén cuenta con 192 prestadores de pesca deportiva habilitados, un 19% más que el año pasado, en un trabajo conjunto con el Parque Nacional Lanín, el CEAN, la Secretaría de Ambiente, la Cámara de Guías de Pesca y la Facultad de Turismo de la UNCo.

Una temporada que arranca con fiesta

La temporada de pesca 2025-2026 abrirá oficialmente el 1 de noviembre, y coincidirá con la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha en Junín de los Andes, del 31 de octubre al 2 de noviembre.

El evento, declarado de interés nacional, reunirá a pescadores de todo el país con torneos deportivos, feria de productores, capacitaciones y espectáculos al pie de la cordillera. Habrá competencias de mosca, spinning y mixto, tanto embarcadas como de vadeo, y un gran sorteo final cuyo premio mayor será una camioneta 4×4.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 25 de octubre, de forma presencial en la Secretaría de Turismo de Junín de los Andes o a través de la web oficial junindelosandes.tur.ar/fiesta-nacional-de-la-trucha.

Cuánto salen los permisos de pesca de la temporada 2025/2026

Permisos especiales bonificados:

Si sos Veterano de Malvinas o tenés Certificado Único de Discapacidad vigente (CUD) podés solicitar tu permiso especial totalmente gratuito tocando abajo.

Permisos Ordinarios, para pescadores argentinos o extranjeros residentes en el país.



Residentes mayores de 65 años, jubilados, menores hasta 12 años y personas con discapacidad: gratis.

Permiso residente país diario $ 10.000,00

Permiso 10 días residente país $ 20.000,00

Permiso residente país menores (13 a 17 años) $ 20.000,00

Permiso residente país temporada $ 40.000,00

Para pescadores extranjeros no residentes en el país.

Permiso no residente país diario $ 50.000,00

Permiso 10 días no residente país $ 140.000,00

Permiso no residente país temporada $ 280.000,00

Permisos Adicionales de Trolling o Arrastre

Para todos los pescadores.

Permiso 10 días para pesca de arrastre o trolling $ 40.000,00

Permiso para pesca de arrastre o trolling diario $ 20.000,00

Permiso para pesca de arrastre o trolling temporada $ 80.000,00

Permisos Adicionales Zonas Preferenciales

Para todos/as los/as pescadores.

Permiso adicional zona preferencial Diario $ 10.000,00

Permiso adicional 10 días zona preferencial $ 20.000,00

Permiso adicional zona preferencial Temporada $ 40.000,00

Otros permisos

Para residentes de la Provincia de Neuquén. Solo válido para pesca en Laguna Blanca.

Permiso residente temporada Laguna Blanca $ 20.000,00

Para obtener el permiso de pesca debe ingresar a la pagina www.cazaypesca.com.ar seleccionar la opción permiso de pesca – compra del permiso – selecciona el mismo y carga sus datos (paso 1) (paso 2), solo tilda medios de pago (paso 3), tilda terminos del servicio luego confirma la compra y si es un permiso con valor le abre los medios de pago.



