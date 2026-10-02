Se amplía la lista de empresas que no participarán en proyectos petroleros en Malvinas: otra firma confirmó su decisión

En medio de un escenario de constantes cambios y la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, la filial local de la compañía global de perforación Nabors fijó su postura respecto a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

Esta ratificación llega tras el dictado del Decreto 868/2026 y otras medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei en septiembre. Dichas normativas endurecen los controles y exigen a las empresas del sector petrolero presentar declaraciones juradas de cumplimiento de la legislación nacional (Ley 26.659 y su modificatoria Ley 26.915) para operar, participar en licitaciones o acceder a incentivos como el RIGI.

Malvinas: El comunicado de Nabors International Argentina S.R.L

A través de un comunicado, Nabors International Argentina S.R.L. destacó su orgullo por la presencia que mantiene en la Argentina y por el rol activo de sus equipos en el desarrollo energético local.

En esa línea, la compañía reafirmó su «compromiso de continuar prestando servicios a sus clientes y contribuyendo al desarrollo seguro, eficiente y responsable del sector energético argentino, en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables».

Asimismo, de acuerdo con la Ley N.º 26.659 (modificada por la Ley N.º 26.915) y el Decreto N.º 868/2026, remarcó que «no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación para la prestación de servicios de perforación destinados a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes».

Nabors International Argentina S.R.L

Con esta postura, ya son cuatro las principales firmas internacionales de servicios e infraestructura energética con operaciones en el país, y un rol clave en Vaca Muerta, que confirman su abstención en proyectos como Sea Lion para preservar su marco legal y comercial en territorio argentino. Las primeras en pronunciarse fueron SLB (Schlumberger), Halliburton Argentina y Baker Hughes.