Se amplía la lista de empresas que no participarán en proyectos petroleros en Malvinas: otra firma confirmó su decisión
Nabors International Argentina S.R.L. ratificó su compromiso con el país mediante un contundente comunicado. La postura de la empresa surge tras las sanciones anunciadas por Javier Milei para las firmas que operen en el archipiélago de manera "ilegal" y la publicación del decreto que endurece dichas restricciones.
En medio de un escenario de constantes cambios y la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, la filial local de la compañía global de perforación Nabors fijó su postura respecto a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
Esta ratificación llega tras el dictado del Decreto 868/2026 y otras medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei en septiembre. Dichas normativas endurecen los controles y exigen a las empresas del sector petrolero presentar declaraciones juradas de cumplimiento de la legislación nacional (Ley 26.659 y su modificatoria Ley 26.915) para operar, participar en licitaciones o acceder a incentivos como el RIGI.
Malvinas: El comunicado de Nabors International Argentina S.R.L
A través de un comunicado, Nabors International Argentina S.R.L. destacó su orgullo por la presencia que mantiene en la Argentina y por el rol activo de sus equipos en el desarrollo energético local.
En esa línea, la compañía reafirmó su «compromiso de continuar prestando servicios a sus clientes y contribuyendo al desarrollo seguro, eficiente y responsable del sector energético argentino, en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables».
Asimismo, de acuerdo con la Ley N.º 26.659 (modificada por la Ley N.º 26.915) y el Decreto N.º 868/2026, remarcó que «no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación para la prestación de servicios de perforación destinados a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes».
Con esta postura, ya son cuatro las principales firmas internacionales de servicios e infraestructura energética con operaciones en el país, y un rol clave en Vaca Muerta, que confirman su abstención en proyectos como Sea Lion para preservar su marco legal y comercial en territorio argentino. Las primeras en pronunciarse fueron SLB (Schlumberger), Halliburton Argentina y Baker Hughes.
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