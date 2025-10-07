Piden información sobre los pases a planta en un ente de Neuquén: aseguran que figura una concejal

Un pedido de informes ingresó a la Legislatura a raíz de los más de 50 pases a planta permanente que se autorizaron en el Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten) a fines de septiembre.

La presentación la hizo la diputada de Cumplir, Brenda Buchiniz, quien habló de falta de argumentación en el decreto y criticó la incorporación de una concejal en funciones entre el personal alcanzado.

Consultada por Diario RÍO NEGRO, explicó que su solicitud ingresó la semana pasada y que esperaba sumarla en el orden del día de la comisión de Trabajo este jueves. Pero la reunión, que debía concretarse por la mañana, se suspendió.

Desde el Gobierno, también ante la pregunta de este medio, hicieron llegar una respuesta oficial sobre el tema.

Pases a planta bajo la lupa en Neuquén: «Resulta difícil creerlo»

La inquietud surgió por el aviso de un vecino de Loncopué, según explicó Buchiniz. Tras revisar el listado de los trabajadores pasados a planta, «corroboramos que había una concejal de esa localidad que va por su segundo mandato«.

De acuerdo a diputada, se trata de Judith Acuña, quien asumió la banca en representación del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Recordó que como condición mínima para recibir el beneficio, el Gobierno había exigido 10 temporadas de trabajo continuas o 12 discontinuas. «Resulta difícil creer que haya podido combinar ambos trabajos«, agregó.

La legisladora también pidió conocer qué funciones se le darán a los agentes designados.

«Si eran trabajadores temporarios y la temporada va de diciembre a marzo, es complejo saber qué van a hacer el resto del año«, sostuvo, aunque enseguida aclaró que entre el personal alcanzado «seguramente haya gente que se lo merece».

El pedido de informes, además, consultó por el número de trabajadores del organismo y por la cantidad que necesitaría «para su funcionamiento óptimo sin descuidar los estándares de eficiencia, austeridad, transparencia y ahorro impulsados por el gobernador Figueroa«. De igual modo, preguntó por el criterio de selección utilizado y por la existencia de algún tipo de concurso en el proceso, entre otros puntos.

Pases a planta en un ente de Neuquén: la respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno, en un comunicado enviado a este diario, reiteraron que la medida «alcanzó a quienes acreditaron diez temporadas continuas o doce discontinuas de trabajo«.

Remarcaron que los pases a planta «se cumplieron siguiendo de manera rigurosa los requisitos de antigüedad«. «Del mismo modo, se respetó la letra del Convenio Colectivo de Trabajo», sumaron.

Y manifestaron que, antes de autorizarse, los pases «fueron revisados y no se detectaron errores».

Respecto al caso concreto de la concejal, explicaron que «se encuentra en uso de licencia para desempeñar cargos electivos de representación política o gremial«, tanto en el orden nacional como provincial y municipal.

Esta posibilidad «es contemplada por la totalidad de los convenios colectivos de trabajo y se da por el tiempo que dure su mandato», precisaron y añadieron: «Eso no inhibe que se encuentre en igualdad de condiciones respecto al resto de sus compañeros que forman parte del convenio, una vez que cumple con todos los requisitos para lograr la estabilidad en el CCT».

Por último, desde el Ejecutivo confirmaron que quedaron 40 personas sin acceder a la planta permanente porque «no acreditaron el número de temporadas necesarias» para acceder al beneficio.

«Hay gente que trabaja hace 15 años y no fue incluida»

Buchiniz, al ser consultada más temprano, manifestó preocupación por la época en la que se decidieron los pases a planta, a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

«Hay que gente que trabaja hace 15 años en el ente y no fue incluida en este decreto», afirmó.

El Eproten se encarga de administrar los recursos termales de Neuquén para fines turísticos y tiene presencia en la capital provincial, Loncopué, y Caviahue-Copahue, entre otros puntos del territorio neuquino. Su presidente en la actualidad es Matías Ángel Ramos.

La diputada adelantó que es probable que la comisión de Legislación del Trabajo no vuelva a reunirse hasta después de las elecciones. Esto porque, afirmó, «hay varios que están en campaña».