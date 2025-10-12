Plan de privatización del Gobierno de Javier Milei: se activa la comisión bicameral de Diputados y Senado

El Gobierno de Javier Milei declaró sujeto a privatización, de forma total y parcial, a más de diez de empresas. En ellas el estado es el principal o único accionista. Ahora, avanza el proceso con la activación de la comisión bicameral en el Congreso.

Entre las empresas que buscan ser privatizadas se encuentran: Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue. Esto debe ser licitado antes de que finalice el 2025.

También se suman las empresas incluídas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.

Según detalló la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, «todas están en un grado de avance» pero el llamado a licitación se hará recién a fin de año. El proceso inició meses atras en el Boletín Oficial y a casi dos años de gestión, finalmente se confirmó la Comisión Bicameral de Seguimientos de las Privatizaciones.

Quiénes conforman la comisión que avanzará con la privatización de empresas estatales

Con el Decreto 83/2025 del Senado se nombró a dos senadores de Unión por la Patria, Mariano Recalde y Juliana Di Tullio, que faltaban para completar seis de los 12 miembros de la Comisión. El resto de la comisión se compone de:

Carlos Espínola (Unión Federal)

Eduardo Vischi (UCR)

Bruno Olivera Lucero (LLA)

Juan Carlos Romero (Cambio Federal)

La lista se completa con 6 diputados: Victoria Borrego (CC), Florencia Carginano (UP), Pablo Cervi (Liga del Interior), Facundo Llano (LLA), Ana María Ianni (UP) y Diego Santilli.

La presidencia de las comisiones bicamerales rota tradicionalmente entre Diputados y Senado. En este turno, el cargo debería ser para un senador y, dadas las características de su función, se espera que quede en manos de la oposición.

Ahora, se afronta otra problemática. De los seis Diputados, tres terminan su mandato el 9 de diciembre. Lo mismo ocurre con dos de los seis Senadores. Es decir que deberán ser reemplazados por nuevos legisladores y, además, como cambiará la conformación de la cámara también la representatividad de los bloques en las comisiones.