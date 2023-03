Plottier revuelto antes de las elecciones: Gloria Ruíz iniciaría acciones legales contra su reemplazante

En plena campaña de cara a las elecciones del 16 de abril, en Plottier crece la tensión política por la falta de pago de un bono y medidas de fuerza de los gremios estatales que desencadenaron en el cese de la prestación del servicio de recolección de residuos. La situación generó un cruce entre el intendente interino Claudio Pinilla y Gloría Ruiz, quien está en uso de su licencia por su candidatura como vicegobernadora de Neuquén. Hubo fuertes declaraciones entre ambos y Ruiz anunció que evalúa iniciar acciones legales.

«Apenas asumí, pedí el estado de las cuentas y de los vehículos municipales. Lo primero que encontré fue que el subsecretario de Hacienda (Néstor Gelos) no se encontraba en la zona y que no me atiende el teléfono. No me dan los resúmenes generales de las cuentas bancarias que están a nombre de la Municipalidad. Pero sí pudimos recabar la información de que el lunes pasado estaban los fondos para abonar el bono complementario, que debía pagarse el 16 de marzo. Yo asumí el 17”, sostuvo Pinilla.

El intendente interino, que es afín al diputado y exintendente Andrés Peressini, socio del MPN en las próximas elecciones provinciales, apuntó directamente a Gloria Ruiz por la falta de recursos. Aseguró que hubo un «vaciamiento». Afirmó que el 13 de marzo se hicieron transferencias que «superaban los 30 millones de pesos, dejando solo dos millones de pesos en las cuentas municipales». Dijo que se enviaron esos fondos a dos empresas.

«Esto me hace pensar que es una estrategia política de la candidata a vicegobernadora. Primero el vaciamiento de las cuentas y esa intención de desprestigiarme porque estamos distanciados políticamente y de generar que el vecino crea que no puedo gestionar el municipio, cuando la realidad es que ella dejó las cuentas vacías y los quilombos armados. Pero no me perjudica a mí, sino a todos los vecinos de Plottier», dijo a RÍO NEGRO.

Recordó que está al frente del Ejecutivo de manera circunstancial porque así lo determina la Carta Orgánica. Marcó que el conflicto de la recolección de residuos se viene arrastrando desde enero «ya que se venía disminuyendo la frecuencia».

Acciones legales contra Pinilla

Gloria Ruiz, quien está de licencia política por su candidatura como vicegobernadora en la fórmula que encabeza Rolando Figueroa, desmintió el vaciamiento de las cuentas municipales, y dijo que está evaluando tomar medidas legales contra el intendente interino y el secretario general del gremio municipal SEMP, Carlos Ponce, por las acusaciones.

«Tanto Pinilla como Ponce hicieron esas declaraciones públicas por lo que está evaluando la asesora legal los pasos a seguir. ¿Cómo vamos a hacer un vaciamiento? Todo esto a mí me perjudica. Hay mucha gente que no sabe que yo no estoy ahora y que está Pinilla. Me han enviado vecinos videos de la basura acumulada», sostuvo Ruíz.

Enfatizó que desde enero viene reclamando asistencia económica a la Provincia porque entiende que, según el acta acuerdo que firmó con ATE y UPCN, Plottier tiene que ser incluido en el convenio para recibir los fondos.

Comentó que el primer pago del bono, se hizo «con fondos propios en febrero gracias al pago anticipado de los vecinos (que tiene una quita de interés)», y para el segundo se informó que «no se estaba con la capacidad para hacerlo efectivo». «Se envió una nota al gobierno provincial y al ministro de Economía haciéndoles saber que no estábamos en condiciones de pagarlo por lo que solicitábamos el acompañamiento para Plottier como se hizo con el resto de los municipios», explicó.

«El convenio se firmó con todos los estatales. Lo hizo Provincia. El gremio más fuerte que nuclea a los trabajadores municipales de Plottier es ATE. Y Provincia, quien fue el que firmó el acuerdo, ayudó a todos los municipios, menos a Plottier. Por eso es la única ciudad con el conflicto», planteó Ruíz.

Dijo que, para la planta permanente, solo para el pago del bono en Plottier, se requieren 40 millones de pesos.

«No nos escuchan con la actualización de la coparticipación que es un reclamo de hace 20 años, no nos ayudan con los aumentos salariales, no nos mandan obras», apuntó contra el gobierno provincial.

Plottier sin recolección de residuos

Por las medidas de fuerza, no se realiza la recolección de residuos en Plottier. «El paro se inició el 17 por el incumplimiento del pago del bono de 40 mil pesos», comunicó Pilar Sagredo, secretaria general de ATE en la localidad.

DiIjo que el viernes se firmó un acta con Claudio Pinilla en la que se comprometió a que el lunes se iban a gestionar los fondos con Provincia para poder hacer frente al pago el 20 de marzo. «“»Eso no pasó y nunca nos volvió a atender el teléfono», dijo Sagredo en declaraciones a Radio CALF.

Marcó que la protesta afecta a todos los sectores de la municipalidad y seguirá hasta que se pague el bono.