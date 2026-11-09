El Vaticano confirmó la reunión secreta del papa León XIV con víctimas de abuso eclesiástico en Argentina

El papa León XIV mantuvo un encuentro privado con cinco sobrevivientes de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país. La reunión, que se extendió por más de una hora durante la tarde de este lunes 9 de noviembre, fue confirmada oficialmente por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Los sobrevivientes fueron presentados al Papa por la Iglesia local, y el cónclave se llevó a cabo instantes antes de que el pontífice se dirigiera a la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires para asistir al encuentro programado con los representantes de los movimientos sociales y del mundo del trabajo.

Según detalló el comunicado oficial del Vaticano, «el Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras y las dolorosas historias de sus experiencias, así como sus propuestas para fortalecer los caminos hacia la sanación dentro de la Iglesia».

A su vez, tanto a los presentes como, a través de ellos, al resto de las víctimas con las que no fue posible encontrarse en esta oportunidad, el Santo Padre les expresó su cercanía y su firme «deseo de fortalecer los caminos de protección, bondad, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia».

Al finalizar la reunión, León XIV los saludó a todos juntos, les impartió su bendición apostólica y les expresó su profunda gratitud por el momento compartido y por su testimonio de fe.

Una jornada maratónica: el cronograma oficial

Este encuentro íntimo y de alto voltaje emocional se intercaló dentro de una agenda oficial incesante. La jornada del lunes comenzó puntualmente a las 9:15 de la mañana con la visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, en donde dejó un fuerte mensaje: «No son un peso para la sociedad, son una bendición».

Posteriormente, a las 11:30, el Papa celebró la santa misa en el Monumento de los Españoles, una ceremonia que contó con la presencia del presidente Javier Milei y que fue transmitida a todo el país por cadena nacional.

Por la tarde, tras la reunión privada con los sobrevivientes de abuso, la agenda continuó con el mencionado encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Luego, a las 17:20, el Santo Padre se trasladó para reunirse con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Finalmente, el Sumo Pontífice celebra las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. La intensa agenda finalizará a las 19:45, momento en el que el Papa compartirá una cena privada con los obispos en la sede del Arzobispado.