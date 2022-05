Policías marcharon para reclamar sueldos dignos en Bariloche

Policías en actividad y retirados salieron a la calle en Bariloche para manifestar su descontento con los salarios que perciben. Denunciaron que una amplia mayoría percibe sueldos por debajo de la línea de pobreza.

Además, rechazaron el aumento anunciado por la gobernadora Arabela Carreras con el mecanismo de un plus porque es una suma no remunerativa, que no genera un incremento real y tampoco lo cobrarán los policías retirados. Por eso, reclamaron este martes en Bariloche un incremento del 100 por ciento en el punto que define los haberes del personal policial, que es una suma remunerativa.

Alrededor de medio millar de policías (en funciones y retirados) marcharon, acompañados de sus familias. La manifestación comenzó alrededor de las 14 en 25 de Mayo y Onelli.

Los manifestantes llegaron pasadas las 16 al Centro Cívico para expresar sus reclamos. (Foto Alfredo Leiva)

Desde ese punto caminaron al ritmo de bombos y redoblantes hasta el centro de Bariloche. Varios portaban carteles con el reclamo de mejores y dignos salarios. El paso de los manifestantes recibió el apoyo de algunos comerciantes o automovilistas que pasaban cerca.

Comentaron que estaban a la expectativa de lo que se resolviera en la ciudad de Viedma, donde se reunirán la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el jefe de la Policía rionegrina, Osvaldo Tellería y representantes del sector que proponen la creación del Consejo de Bienestar Policial. El encuentro estaba anunciado en la Jefatura de la Policía.

En la marcha, dijeron que si no se resuelve, evaluarán la implementación de medidas a nivel provincial. “El reclamo es que estamos pidiendo un salario digno. No tenemos representantes de ningún tipo. Estamos pidiendo lograr que nos apruebe el Consejo de Bienestar Policial”, enfatizó un empleado policial que cumple funciones en la comisaría 27.

“El aumento anunciado es irrisorio. Están subiendo la base de un empleado que inicia y al resto del personal lo están dejando incluso con menos de lo que se estaba cobrando sin siquiera tener en cuenta que nuestra carrera va demandando, a medida que vamos ascendiendo, muchísimas responsabilidades”.

El reclamo por aumento salarial unió a policías en actividad y retirados que marcharon este martes en Bariloche. (Foto Alfredo Leiva)

“Los aumentos son en items en negro y nosotros nos regimos con un punto policial que eso es lo que mantene la diferencia entre jerarquías que eso es inevitable”, explicó. Dijo que las sumas en negro que en el último tiempo el gobierno provincial otorgó distorsionaron la pirámide salarial.

Comentó que si el Ejecutivo rionegrino sigue con esta política salarial “vamos a llegar a un punto que el empleado que inicia en la Policía no le va a convenir tomar responsabilidades que son las que tenemos que asumir”, observó.

Aseveró que todos los aumentos que se dispusieron en los años últimos repercutieron muy poco en los haberes de los retirados. “Hoy tenemos retirados muy abajo de lo que es una canasta básica familiar”, lamentó el policía, que prefirió mantener su identidad en reserva.

“Tenemos retirados con 25 años de servicio y retirados que han sufrido lesiones y están cobrando prácticamente el salario de un empleado que empieza”, aseveró.

“Nunca fuimos escuchados. Por eso, estamos haciendo hincapié en la creación del Consejo para que no intervenga con los jefes. Lo que buscamos en la negociación por intermedio del Consejo fuera de la escala jerárquica nuestra para que sea acorde para todos”, sostuvo. La movilización arribó pasadas las 16 al Centro Cívico donde estrecharon filas para seguir con el reclamo adelante.