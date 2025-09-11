Presuntas coimas en la ANDIS: el asesor de La Libertad Avanza declaró y habló de su vínculo con Spagnuolo

El consultor político Fernando Cerimedo, asesor de La Libertad Avanza (LLA), declaró este jueves por la noche ante el fiscal federal Franco Picardi en el marco de la investigación por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La citación fue confirmada por fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas. La semana pasada, Cerimedo había desestimado que la causa y la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo formaran parte de una «operación política».

«El tipo está hablando en un bar, no entiendo cómo se animó a hablar así en un lugar público, no es una operación compleja. Alguien lo tenía guardado y lo usaron en época de elecciones», había señalado en declaraciones radiales.

En ese mismo reportaje, el consultor subrayó su vínculo con el exfuncionario al remarcar que era «muy amigo» de Spagnuolo y recordó que ambos trabajaron juntos en la campaña electoral que llevó a Javier Milei a la Presidencia.

Denuncias de coimas en la Andis: la Justicia rastrea una copia de seguridad del celular de Diego Spagnuolo

Ahora, la justicia intenta determinar si Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, hizo una copia de seguridad de su celular. Ese respaldo podría contener datos eliminados y, eventualmente, comprometer a funcionarios del entorno más cercano al presidente Javier Milei.

El contenido del celular es considerado clave. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) informó que «no podrá recuperar los mensajes eliminados» del dispositivo. Esto limita la posibilidad de comprobar si hubo contactos con Milei, su hermana Karina o Eduardo «Lule» Menem.

La hipótesis de los investigadores es que la nube de Spagnuolo podría resguardar parte de esa información. El exfuncionario, apartado tras la difusión de audios en los que habló de pedidos de coimas, se mantiene en silencio en su casa.

Cercanos a él aseguran que evalúa presentarse como colaborador en la causa. “Es una posibilidad”, indicaron a TN. Otros creen que solo es una amenaza y que nunca dará ese paso.