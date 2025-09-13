Presuntas coimas en ANDIS: Spagnuolo tendrá que explicar el origen de los dólares no declarados

Avanza la investigación por presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En una serie de allanamientos, las autoridades encontraron una gran suma de dinero en cajas de seguridad a nombre de Diego Spagnuolo. Por este motivo, ahora el ex funcionario de Javier Milei deberá dar explicaciones ante la Justicia por dólares no declarados.

La denuncia fue radicada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que el canal Carnaval Stream difundiera presuntos audios de Diego Spagnuolo hablando de presuntas coimas y que nombraban tanto a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem, como así también a la droguería Suizo Argentina.

El jueves a la noche, declaró ante la justicia Fernando Cerimedo, un ex consultor en comunicación del gobierno libertario.

En su declaración, el director de La Derecha Diario ratificó el esquema de sobornos en las compras de medicamentos que culminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cerimedo indicó que tuvo varias conversaciones con Spagnuolo durante el 2024, en donde el por entonces funcionario le narró los detalles del cobro de coimas que luego trascendieron por audios filtrados.

Un día después, el fiscal del caso, Franco Picardi, encabezó los allanamientos en propiedades ubicadas en barrios privados de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, otro ex funcionario del organismo, y en una sucursal de un banco.

En los procedimientos detectaron 80 mil dólares y otros 2 mil euros en cajas de seguridad a nombre de Diego Spagnuolo. Durante la misma jornada, sus abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze renunciaron a su defensa por «motivos personales».

Spagnuolo deberá dar explicaciones a la Justicia por los dólares no declarados

Según informó TN, Spagnuolo indicó que tenía 25 mil dólares cuando ingresó a la función pública en el 2024.

Por el momento, todavía no presentó su declaración jurada que solicita la ley de ética pública al dejar sus funciones y tiene plazo hasta el 21 de septiembre.

Allí, deberá explicar el origen de los otros 55 mil dólares y 2 mil euros que le encontraron. En caso de que no pueda justificar su procedencia, el ex titular de ANDIS podría ser acusado de enriquecimiento ilícito.

Los investigadores analizan la posible existencia de sobreprecios en las operaciones del organismo y también la posibilidad que posibles sobornos para concretar el trato, como trascendió en los audios.

En este sentido, Cerimedo aclaró que nunca grabó sus conversaciones y hasta insinuó que Spagnuolo (quien también era abogado personal del presidente) no era consciente de la gravedad de sus dichos.

El medio ya citado también reveló que la esposa de Cerimedo había sido auditora de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Mientras tanto, este jueves sería la fecha límite para levantar el secreto de sumario. A su vez, el juez Casanello deberá resolver el pedido de nulidad de la causa que plantearon los abogados de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker.