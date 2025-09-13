Diego Spagnuolo bajo la lupa por las presuntas coimas en Discapacidad: la razón por la que renunciaron sus abogados

El viernes se realizaron distintos allanamientos en propiedades del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde las fuerzas encontraron unos 80 mil dólares sin declarar. Esta situación hizo crecer la polémica respecto a las presuntas coimas en Discapacidad, sobre todo cuando a las pocas horas se confirmó que los abogados de Diego Spagnuolo habían abandonado su defensa.

La primera información que circuló tras confirmarse la renuncia de los abogados de Spagnuolo, es que ambos habían decidido abandonar la causa por presuntas coimas alegando «motivos personales». El hecho de que la decisión se haya originado en un contexto de intensa actividad judicial, incluyendo allanamientos en propiedades, solo hizo que se intensificara la polémica.

Horas más tarde y según información a la que pudo acceder el sitio Clarín, reveló la verdadera causa. Fuentes allegadas a Spagnuolo manifestaron que todo se trató una «falta de confianza mutua» entre el extitular de ANDIS y sus abogados, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.

A esto también se le sumó otro factor: la declaración testimonial de Fernando Cerimedo ante el fiscal Franco Picardi donde confirmó un «esquema de corrupción» y aseguró que !Spagnuolo le dijo lo mismo que dice en los audios».

Cómo avanza la investigación por presuntas coimas en ANDIS

La denuncia fue radicada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que el canal Carnaval Stream difundiera presuntos audios de Diego Spagnuolo hablando de presuntas coimas y que nombraban tanto a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem, como así también a la droguería Suizo Argentina.

De parte de la empresa, los abogados defensores argumentaron que las grabaciones fueron adulteradas y obtenidas violando la intimidad de los involucrados, por lo que consideraron que la causa es inválida.

Sin embargo, ni Spagnuolo ni Garbellini apoyaron esta solicitud de nulidad presentado por los abogados defensores de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería.

A su vez, ninguno de los dos exfuncionarios descartaron la posibilidad de que alguno se convierta en imputado colaborador, aunque desde su entorno trascendieron que no hay ninguna decisión final todavía.

El expediente se mantiene bajo secreto de sumario (por lo que ninguna de las partes tiene acceso) y hasta el momento no hay ninguna persona imputada de algún delito.

El juez Casanello espera el avance de la investigación para tomar una decisión sobre el planteo de nulidad, la cual también podría ser apelada por la fiscalía.