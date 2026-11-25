los rectores advirtieron que no podrán funcionar en 2027 si el Presupuesto no contempla la ley de financiamiento. Foto: Ceci Maletti

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) envió una carta a diputados y senadores para reclamar que el Presupuesto 2027 incluya los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario. Advirtió que, si el proyecto del Gobierno no se modifica durante el debate legislativo, las universidades públicas no podrán funcionar el próximo año.

“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento. Salarios completamente desactualizados, becas congeladas hace dos años, presupuesto de funcionamiento insuficiente y parálisis total de inversión en obras y equipamiento tecnológico”, señala el comienzo de la carta difundida por el organismo.

En el documento, que reúne a los rectores de las universidades nacionales, también se advierte que “años de desfinanciamiento progresivo fueron deteriorando las capacidades del sistema universitario”. El CIN calificó el escenario como “inédito por su complejidad y doloroso por el daño que le produce al país”.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

El organismo pidió a los legisladores que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario. Según recordó, la normativa fue aprobada por el Congreso y ratificada en dos oportunidades: primero, tras el rechazo al veto presidencial, y luego durante el debate del Presupuesto 2026, cuando se intentó derogarla.

“De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, esto es, si no se incorporan los recursos previstos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año”, expresa la carta.

El CIN afirmó que ya recorrió “todos los canales institucionales para encontrar respuestas” y apeló a los legisladores para que tengan en cuenta a los estudiantes actuales y a las próximas generaciones al momento de votar.

“De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación”, concluye el comunicado.

El oficialismo buscará avanzar antes de fin de año con el tratamiento de la reforma electoral y el Presupuesto 2027, cuyo proyecto es cuestionado por las autoridades universitarias.

Un dictamen judicial contra el decreto del Gobierno

En paralelo al reclamo presupuestario, este miércoles el fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que el Decreto 759/2025 es inconstitucional. La norma había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cuesta pidió a la Cámara que confirme el fallo de primera instancia que ordenó la implementación inmediata de la ley.

“El Decreto resulta inconstitucional porque desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación mediante un procedimiento ajeno al de sanción de las leyes”, sostuvo el fiscal en un dictamen de 45 páginas.

Además, consideró que los argumentos del Gobierno “no alcanzan para justificar la suspensión de la ejecución total y por tiempo indeterminado de la norma”.

Con la presentación del dictamen, la Cámara quedó en condiciones de resolver.