Quién es Adam Smith, el economista escocés que Javier Milei homenajeó en El Palacio Libertad

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles un homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad, en un gesto que volvió a colocar en el centro del debate político local la figura del pensador considerado el padre de la economía moderna.

Javier Milei reivindicó el legado de Adam Smith

A 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, la obra más influyente de Smith, el Gobierno destacó su legado como uno de los pilares del pensamiento liberal. Nacido en Escocia en 1723, el autor desarrolló una visión integral que combinó economía, filosofía, historia, psicología y ética, con especial énfasis en el crecimiento económico, la libre competencia y la organización de los mercados.

Sin embargo, la figura de Smith suele estar atravesada por interpretaciones simplificadas. Su concepto de la “mano invisible”, frecuentemente asociado a la autorregulación del mercado, ha sido objeto de críticas por sugerir que la búsqueda del interés individual conduce automáticamente al bienestar social.

No obstante, el propio Smith advertía que el mercado no era perfecto ni funcionaba sin reglas, e incluso consideraba utópica la idea de un comercio completamente libre sin ningún tipo de marco normativo.

Lejos de la imagen de un pensador que exaltaba el egoísmo, Smith fue catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow y autor de Teoría de los sentimientos morales (1759), donde situó a la empatía como una de las virtudes centrales del ser humano. En esa obra analizó las motivaciones del comportamiento social y planteó que la capacidad de ponerse en el lugar del otro es clave en la vida en comunidad.

Su pensamiento económico se consolidó años más tarde, tras su paso por París y el contacto con los fisiócratas, especialmente con François Quesnay, cuya defensa del “laissez faire” influyó en su visión sobre el rol del Estado.

En 1776 publicó La riqueza de las naciones, considerada la primera gran obra de economía política clásica, en la que propuso que la riqueza de un país proviene fundamentalmente del trabajo y desarrolló conceptos como la división del trabajo, los salarios y la formación de precios.

Smith murió en 1790 en Edimburgo, pero su legado sigue vigente. El homenaje impulsado por Milei no solo recupera su figura histórica, sino que también reactualiza una discusión clave: hasta qué punto sus ideas sobre el mercado, la libertad económica y la ética siguen siendo interpretadas —y disputadas— en el presente.