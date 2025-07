Primero Río Negro quedó habilitado a usar el león en su logo

Primero Río Negro, la fuerza que conduce Ariel Rivero, fue habilitada a utilizar su logo original -creado en la campaña provincial de 2023- en el que figura una silueta de un león, según determinó el juez federal con competencia electoral Gustavo Villanueva.

La fuerza de Rivero sufrió un revés días atrás cuando el mismo magistrado le ordenó retirar contenidos de campaña y abstenerse del uso de logos de La Libertad Avanza, tras una presentación realizada por la fuerza que conduce Lorena Villaverde en la provincia.

En esa disposición no hubo precisiones respecto del logo y por eso Primero Río Negro pidió una aclaratoria formal al juez que en una nueva resolución firmada este martes definió cuál es el logo, colores e isotipo que está habilitado a usar el partido.

El apoderado de la fuerza presentó el acta de la asamblea fundacional de la agrupación política que se presentó para obtener habilitación como partido de distrito, fechada en marzo de 2024 que autorizó el uso de su logo, que está conformado por el mapa de la provincia de Río Negro que en la parte izquierda presenta el N° 1, en su parte derecha la cabeza de un león y debajo el nombre del partido Primero Río Negro.

El juez aclaró que no puede utilizarse alguno de los componentes por separado y remarcó que “en definitiva lo que la ley busca es que los nombres, al igual que los símbolos no generen confusión en el electorado y permitan la nítida identificación de la agrupación evitando que los ciudadanos confundidos por el nombre [o símbolo] de un partido que no se distinguen razonablemente de otro”.

Rivero -quien anunció su candidatura a la senaduría- celebró la decisión judicial y aprovechó a señalar las vinculaciones políticas de los dirigentes libertarios actuales. “Cuando nosotros presentamos ese logo la Libertad Avanza no existía como partido, el denunciante Damián Torres era apoderado y asesor de Juntos Somos Río Negro, la ahora diputada Lorena Villaverde vendía terrenos en Las Grutas”, señaló. También aludió al pasado de Julián Goinhex, dirigente cercano a Villaverde y autoridad partidaria, como asesor de la senadora peronista Silvina García Larraburu.

Rivero distinguió el pasado de los dirigentes de LLA de su cercanía con el presidente Javier Milei que por entonces era diputado y fue su candidato a gobernador en 2023.