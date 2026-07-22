La reacción de Javier Milei a la ola «anti-Argentina» en redes sociales: citas a Churchill, Laje y Lemoine

La final del Mundial 2026 dejó secuelas que excedieron lo estrictamente deportivo. Tras la derrota frente a España, se desató una inédita ola de críticas internacionales y acusaciones de racismo contra la Argentina que incluyó a estrellas de Hollywood, músicos y legisladores extranjeros. En medio de esa ola de ataques, el presidente Javier Milei transformó el asedio digital en una nueva batalla cultural, respaldó la teoría de que el kirchnerismo es el autor intelectual de esta campaña de desprestigio y apuntó con dureza contra la izquierda regional.

La polémica había escalado rápidamente cuando figuras como el actor estadounidense Samuel L. Jackson tildaron a la Argentina de ser «uno de los países más racistas del mundo». A este clima hostil se sumaron provocaciones del actor chileno Pedro Pascal, el cantante irlandés Niall Horan, y la ex actriz porno Mia Khalifa (quien durante todo el torneo apuntó contra la Argentina, cuestionando el apoyo del Estado a Israel), que celebró la caída del seleccionado musicalizando un video con el tema «La Perla» de Rosalía. Tanto la cantante española como la leyenda del rock estadounidense Patti Smith —quien había publicado una imagen generada por IA celebrando el triunfo europeo— terminaron pidiendo disculpas públicas tras el masivo repudio de los usuarios argentinos.

La narrativa cruzó incluso la frontera política en los Estados Unidos, donde la legisladora demócrata Jasmine Crockett aseguró entre risas durante una audiencia que existe «una historia racista» en torno a la Argentina.

El contragolpe de Milei y la responsabilidad del kirchnerismo

Frente a este escenario de tensión internacional, la respuesta del jefe de Estado llegó a través de su cuenta en la red social X. Primero, buscó restarle peso a los ataques utilizando una histórica cita -la cual se la atribuyó al exprimer ministro británico Winston Churchill-: “¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que te plantaste por algo, en algún momento de tu vida”, publicó el mandatario en inglés, añadiendo una nota al pie en la que aclaraba que el autor original de la frase habría sido Victor Hugo.

Pero la defensa no se quedó en citas históricas. Rápidamente, Milei decidió politizar el conflicto validando y amplificando un duro análisis del escritor y politólogo Agustín Laje, quien responsabilizó directamente a la gestión anterior por sentar las bases del actual hostigamiento global.

“Absolutamente cierto”, sentenció el Presidente al compartir el texto de Laje. En su publicación, acusó al kirchnerismo de haber sido una «pieza fundamental de la campaña anti-argentina» al validar el wokismo que hoy tilda al país de racista, fomentar el odio contra Lionel Messi y alimentar desde adentro la mentira de que la Selección obtenía títulos gracias a los favores de la FIFA.

Javier Milei compartió la lectura geopolítica de Lilia Lemoine

Esta línea discursiva fue profundizada de inmediato por la diputada nacional Lilia Lemoine, quien citó el análisis respaldado por el Presidente y exigió: «No permitamos que ahora se hagan los boludos».

Lemoine le aportó una lectura geopolítica al conflicto, asegurando que el rechazo hacia el país no proviene de la comunidad internacional en su conjunto, sino del «castrochavismo» y de la «mitad zurda de cada país del tercer mundo». En sus publicaciones, la legisladora contrastó el amor incondicional que llega desde Bangladesh con las agresiones recientes, argumentando que la actual hostilidad responde a un resentimiento ideológico: «Expresan su odio ahora porque con el gobierno de Javier Milei nos encaminamos a ser un país próspero de nuevo. Y eso a la progresía envidiosa y resentida le molesta».

Mientras el oficialismo libraba esta batalla en el terreno digital, la tensión también se hacía sentir en las calles europeas. Residentes argentinos en Madrid relataron episodios de xenofobia durante los últimos días, detallando desde carteles en edificios que se burlaban del reclamo soberano («Maldivas Británicas: 0; España: 1») hasta comentarios despectivos recordando la crisis económica del 2001.

Sin embargo, desde la diplomacia nacional buscaron poner paños fríos y separar los cruces virtuales de la realidad institucional. El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, aseguró que no existe un conflicto real en la vía pública y fue categórico al respecto: pese al ruido en las redes sociales, los seis consulados en territorio español no registraron «ni una sola denuncia o comunicación de agresiones» formales contra ciudadanos argentinos.