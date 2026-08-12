Provincia autorizó 574,8 millones de pesos para pagar el saldo por el Mundial de Motocross en Bariloche

Bariloche se convirtió a principios de marzo pasado en la capital mundial del motocross. Por primera vez, todas las miradas de los fanáticos estuvieron en esta ciudad, donde se disputó una fecha del Campeonato Mundial de Motocross (MGXP). La organización del evento internacional demandó una inversión enorme y aún hay pagos pendientes, según lo indica el decreto 730, que se publicó en el Boletín Oficial el 6 de agosto último.

Esa norma autoriza a “otorgar un aporte no reintegrable por 574.827.117 pesos, con 36 centavos, pagadero en una cuota de $174.827.117,36 y cuatro cuotas de $100.000.000,00 cada una, a favor de la Federación de Empresas y Entidades de Comercio Industria Servicios y Producción de Bariloche y Zona Andina (Feeba), «destinado a cancelar el saldo pendiente por la organización y logística del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP) realizado los días 7 y 8 de marzo del corriente año en dicha localidad”.

“Este monto fue asignado a Feeba para pagar el saldo de lo que debemos todavía del MXGP”, informó este martes el presidente de la Federación, Leonardo Marcasciano, a Diario RÍO NEGRO.

“En realidad, la mayoría del costo lo asumió la Provincia de Río Negro, desde ya no hay otra forma de hacerlo si no es con el aporte provincial y sumamos la venta de entradas y, con eso pudimos solventar el total de los gastos del evento”, explicó el dirigente empresarial.

El costo de un evento internacional

Destacó que este evento deportivo internacional “se hizo en Villa La Angostura durante ocho años, afortunadamente, pudimos traerlo para nuestro lado y es una inversión que se recupera por el movimiento grande que genera un evento de este tipo”.

Marcasciano indicó que la organización de un evento internacional de esta magnitud tiene un costo de alrededor de 1,7 millón de dólares. Comentó que ese número es variable, “de acuerdo a los servicios que ofrezcas y el costo de los mismos”. Y valoró que ya está confirmada la edición del 2027 en Bariloche.

Destacó que cuando se emiten las dos mangas de las categorías que compiten (250 y 450 cc) hay una transmisión de ESPN de 30 segundos que emiten en cada manga. “Esa emisión es con paisajes de Bariloche, que en su momento lo preparó el Emprotur, eso es lo que no tiene precio, con la cantidad de millones de televidentes se convierte en un lugar y en un evento muy aspiracional”, valoró Marcasciano.

“Tuvimos en la fecha un camión de ESPN con 13 cámaras de última generación, y esa transmisión que se hace antes de cada manga es lo que realmente impacta y es impagable de otra manera”, sostuvo.

“Si vos lo mirás en números reales una promoción de ese tipo es impagable ni con 10 millones de dólares por la llegada que tiene a millones de televidentes”, enfatizó.

Un evento que mueve muchos turistas

Marcasciano comentó que es un evento que tiene miles de fanáticos que, en general, “se mueven con la familia, entonces tenés gente de Brasil, de Chile, de la región y de otros países que vienen exclusivamente a estos eventos y te traccionan muchísimo el turismo”.

Y puntualizó que “en una fecha desestacionalizada, porque lo estamos haciendo a principios de marzo cuando la temporada (de verano) terminó. Entonces, esto es muy positivo. A marzo le metemos un plus de movimiento económico tremendo que no existía. Esa es la gran ventaja que tiene un evento de este tipo”.

Recordó que este año fue la única fecha mundialista que se hizo “y ahora tenemos una ventaja más porque se va a asociar con la GP que se hace en Buenos Airess en 2027. Entonces, Argentina se va a convertir como en un polo atractivo del tema motos, y Bariloche va a tener una fecha mundialista”.

Marcasciano dijo que el viernes “viene Scioli y vamos a hablar de este tema porque queremos aunarlo, potenciar todo el turismo vinculado a lo deportivo en Argentina”.

Afianzarlo en el tiempo

“Nosotros calculamos que en un par de años con todo mucho más andando, vamos a poder lograr cada vez usar menos recursos y que sea, no te digo autosustentable, pero también esto va creciendo y se puede sponsorear muy bien que esa es la idea”, afirmó.

Contó que este año “lo hicimos de ultimo momento, no pudimos lograr mucho, pero para la próxima edición ya estamos trabajando con YPF, con grandes bancos y eso ayuda a poder solventar los costos”.

Marcasciano aseveró que “si bien el movimiento económico es muy importante, también la consolidación de Bariloche como destino turístico vinculado a lo deportivo tiene la ventaja plena de generar muchísimo valor. Más aún si logramos con estos recursos gastar mucho menos plata”.

Planteó que es una construcción “como fue en su momento el Bariloche a la Carta, que cuando recién inició hace 10 o 12 años no era nada y hoy es atractivo de turismo, mueve un montón de cosas, exactamente lo mismo queremos hacer con el MXGP con esta fecha y habiendo logrado esta posibilidad de firmar por cinco años que no es nada fácil”.

“De hecho, el mayor costo que tiene es el costo de la franquicia que se le paga a Infront (Moto Racing) que es la que tiene los derechos internacionales de las carreras a nivel mundial”, manifestó Marcasciano.

Dijo que Brasil y Chile se habían postulado como opciones para hacer la fecha mundialista en Sudamérica “y la pulseada la pudimos ganar nosotros”.