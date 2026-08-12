Tequeños con salsa de ajo: la receta venezolana fácil y crocante para preparar en casa

Los tequeños son uno de los clásicos de la cocina venezolana: bastones de queso envueltos en una masa fina que, al freírse, quedan dorados y crocantes por fuera, con el queso fundido en su interior. Son ideales para una picada, una reunión con amigos o simplemente para disfrutar de algo rico y casero.

La receta no requiere demasiados ingredientes y tiene un secreto fundamental: cerrar muy bien la masa alrededor del queso para evitar que se escape durante la fritura. Para acompañarlos, una salsa de ajo cremosa aporta el toque perfecto.

Ingredientes para los tequeños y la salsa de ajo

Para los tequeños:

500 gramos de harina de trigo.

1 huevo.

80 gramos de manteca o mantequilla derretida.

1 cucharadita de sal.

180 mililitros de agua tibia, aproximadamente.

500 gramos de queso semiduro que derrita bien.

Aceite, cantidad necesaria para freír.

Para la salsa de ajo:

4 dientes de ajo.

½ taza de mayonesa.

¼ taza de crema de leche.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharada de perejil fresco picado.

Sal a gusto.

Cómo preparar tequeños caseros

Para comenzar, colocar la harina en un recipiente y mezclarla con la sal. Agregar el huevo y la manteca derretida. Incorporar de a poco el agua tibia mientras se mezcla hasta formar una masa.

Pasar la preparación a la mesada y amasar durante unos minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica. Cubrirla y dejarla descansar entre 20 y 30 minutos.

Mientras tanto, cortar el queso en bastones de tamaño similar.

Luego, estirar la masa bien fina y cortarla en tiras largas de aproximadamente dos centímetros de ancho. Envolver cada bastón de queso con una tira de masa, procurando que los bordes queden ligeramente superpuestos.

Es importante cubrir completamente el queso y sellar muy bien los extremos, ya que esto ayudará a que no se abra durante la cocción.

Calentar abundante aceite y freír los tequeños por tandas hasta que estén dorados y crocantes. Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Salsa de ajo para acompañar

Para preparar la salsa, colocar en un recipiente mayonesa, ajo picado o rallado y perejil.

Mezclar hasta obtener una salsa cremosa y condimentar con sal a gusto. Para intensificar el sabor, se puede llevar a la heladera durante unos 15 minutos antes de servir.

El punto clave está en estirar la masa fina y envolver completamente el queso. Además, conviene evitar que queden espacios de aire entre la masa y el relleno y prestar especial atención al cierre de los extremos.

Los tequeños se disfrutan mejor recién hechos, cuando la masa está crocante y el queso del interior todavía está caliente y fundido.