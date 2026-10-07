Puerto San Antonio Este tendrá más agua potable: duplican la producción y triplican la reserva

El crecimiento de la actividad en el puerto de San Antonio Este demanda una infraestructura de servicios acorde a las nuevas necesidades de la región. En ese contexto, se ejecutan distintas obras para ampliar la producción de agua potable, mejorar su distribución y aumentar la capacidad de reserva en la zona portuaria.

Una de las principales intervenciones fue la incorporación de un nuevo módulo de potabilización, que permitió duplicar la producción y alcanzar los 180.000 litros de agua potable por hora. El trabajo fue desarrollado por ingenieros y técnicos de Aguas Rionegrinas (ARSA).

A las mejoras en la producción se sumaron trabajos sobre la red de distribución. Se instalaron cierres de malla para optimizar el reparto del recurso y los niveles de presión, además de más de 500 metros de nuevas cañerías y sistemas de sectorización.

Esta semana, los trabajos continuaron con la instalación de 180 metros de cañería en el sector sureste del puerto, mientras que está prevista la colocación de otros 200 metros.

Más servicios para quienes llegan al puerto

Dentro de las mejoras realizadas también se habilitó un punto de carga de agua para motorhomes, casas rodantes, trailers y otros vehículos de viaje, destinado a quienes recorren y visitan la zona.

En paralelo, ARSA coordinó tareas preventivas con el Departamento Provincial de Aguas (DPA) sobre el canal que abastece al puerto. Los trabajos estuvieron orientados a prevenir filtraciones y garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura.

Una nueva cisterna para aumentar la reserva

A las obras que ya se ejecutaron se suma uno de los proyectos previstos dentro del Plan Director de la costa atlántica, financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

El plan contempla una nueva cisterna de 1.000 metros cúbicos para Puerto San Antonio Este. La infraestructura se incorporará a la cisterna existente, de 500 metros cúbicos, y permitirá triplicar la capacidad actual de reserva de agua potable en el área portuaria.

El Plan Director también contempla obras destinadas a mejorar y garantizar el servicio de agua potable durante los próximos 20 años en San Antonio Oeste y Las Grutas, mientras que la nueva reserva permitirá reforzar específicamente el abastecimiento del puerto.

Agua para acompañar el crecimiento de la región

El aumento de la actividad vinculada a los hidrocarburos y la mayor circulación de personas y vehículos en la región plantean nuevas demandas sobre los servicios de infraestructura.

En ese escenario, las obras de producción, distribución y almacenamiento de agua potable buscan acompañar el crecimiento de San Antonio Este, uno de los puntos estratégicos de la costa rionegrina.

Las intervenciones son ejecutadas por Aguas Rionegrinas, en coordinación con los organismos provinciales vinculados al manejo del recurso hídrico.