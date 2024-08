“Que actúe rápidamente la Justicia”, dijo Kicillof sobre la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

El arco político sigue reaccionando por la denuncia de violencia de género que realizó Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández. Ahora , Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien acompañó al exmandatario, también se expresó por el caso.

“Por supuesto que todos estamos muy shockeados por esta situación. Esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva. Es gravísima la denuncia. Así que, bueno, estamos todos en shock”, dijo Kicillof en Medios Provincia.

Dos fotografías, en las que aparece Fabiola Yañez con marcas de golpes en un ojo y un brazo, comenzaron a circular esta noche, en medio del escándalo de la denuncia de la ex primera dama contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

Las imágenes muestran a Yañez con un ojo morado y otra marca en el brazo, cerca de la axila derecha, como consecuencia de una supuesta agresión de Fernández.

Además, también aparecieron chats entre la mujer y el ex mandatario, en los cuales Yañez expresa: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás”.

“Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando”, añade la ex primera dama en uno de sus comentarios.

Por su parte, Fernández respondió: “Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará”.

