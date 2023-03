Qué dijeron Carreras, Gutiérrez, Larreta y otros por el Día de la Memoria: ¿Qué pasó con Macri y Cristina Kirchner?

Dirigentes de todo el arco político publicaron mensajes en redes sociales referidos al aniversario número 47 del último golpe de Estado, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el de Neuquén, Omar Gutiérrez, usaron sus redes sociales para manifestarse. De parte de los dirigentes políticos más importantes de uno y otro lado de la grieta, Mauricio Macri y Cristina Fernández, hubo otra actitud.

Carreras y Gutiérrez usaron sus cuentas de redes sociales para resaltar la conmemoración del 24 de marzo. En un momento político donde algunos espacios buscan cuestionar el reclamo de justicia y en año electoral, el posicionamiento de los gobernantes suma importancia entre quienes prestan atención a sus acciones.

«Renovamos nuestro compromiso con los Derechos Humanos», expresó Carreras, mientras que Gutiérrez aseguró que «La construcción colectiva de la Memoria permite ratificar la demanda urgente de Verdad y Justicia».

#24DeMarzo Conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



A 47 años del golpe cívico-militar y a 40 años de la recuperación de la democracia, renovamos nuestro compromiso con los Derechos Humanos. #NuncaMas #MemoriaVerdadYJusticia pic.twitter.com/XiBra9jeAG — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) March 24, 2023

A 40 años del retorno de la democracia, reivindicamos nuestro compromiso con la activa defensa de los derechos y las garantías de las personas y del régimen político democrático.

La construcción colectiva de la Memoria permite ratificar la demanda urgente de Verdad y Justicia. pic.twitter.com/i23g42UPIT — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) March 24, 2023

Mauricio Macri, Cristina Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y el Día de la Memoria

Ni la vicepresidenta Cristina Fernández ni el expresidente Mauricio Macri hicieron publicaciones en sus redes este 24 de marzo. Sin embargo, ambos han tenido acciones recientes en sus agendas vinculadas a la fecha.

El 7 de marzo, en su carácter de presidenta del Senado, Cristina Fernández le entregó la distinción “Juana Azurduy” a las Abuelas de Plaza de Mayo. «No hay más alto honor que el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones y con tus sueños», resaltó en ese momento en sus redes sociales. Además, dio un discurso junto a Estela de Carlotto, presidenta de la organización.

Por su parte, Macri volvió a quedar envuelto en una polémica al referirse a los Derechos Humanos y volver a caracterizarlos como «curro». Fue durante una conferencia de prensa que dio en Rosario, junto a la senadora nacional Carolina Losada.

El expresidente dijo: «respeto los derechos humanos, pero los del siglo XXI, que la gente tenga acceso a oportunidades, esos son los derechos por lo que tenemos que pelear, no de lo que yo llamé ‘el curro de los DDHH’, seguir viviendo después de 40 años de una tragedia que vivimos, que hemos condenado, pero no es la agenda de hoy, la agenda de hoy es defender los derechos de los chicos que nacen y no tienen acceso a igualdad de oportunidades».

Mauricio #Macri vuelve a hablar del “curro de los DDHH”. pic.twitter.com/74xqKJRFqM — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) March 21, 2023

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, salió a responder: «No veo el “curro” de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos».

Por su parte, el presidente Alberto Fernández anunció la construcción del nuevo Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en Campo de Mayo. Afirmó que “cada 24 de marzo, nos abrazamos y marchamos poniendo en valor la memoria colectiva”.

Otro de los que se expresó fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Afirmó: «La desesperación que se siente cuando alguien que amamos no aparece. La impotencia frente a la violencia ejercida por la dictadura. El 24 de marzo es un día para recordar. Para recordar desde dónde empezamos a recorrer estos primeros 40 años continuos en democracia. No fue fácil».

«Dijimos y seguimos diciendo nunca más a la violencia, nunca más a la eliminación del otro. El NUNCA MÁS fue un aprendizaje y es una esperanza. Fue la última vez que millones de argentinos nos pusimos de acuerdo en algo tan profundo. Muestra lo que podemos conseguir juntos. Los argentinos queremos democracia, paz y progreso. Sueño con que todos puedan vivir mejor. Sueño con un país desarrollado. En donde nuestros hijos se quieran quedar y los que se fueron puedan volver. Lo que hicimos todos hace 40 años confirma mi esperanza de que se puede», agregó.

La desesperación que se siente cuando alguien que amamos no aparece. La impotencia frente a la violencia ejercida por la dictadura. El 24 de marzo es un día para recordar. Para recordar desde dónde empezamos a recorrer estos primeros 40 años continuos en democracia. No fue fácil. pic.twitter.com/N0ekgK7qi0 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 24, 2023

Apenas iniciado el viernes, el Congreso se iluminó con la frase «Nunca más», lo cual fue difundido por las cuentas oficiales del Senado y la Cámara de Diputados.

«Hace 47 años comenzaba la época más oscura de la Argentina. El terrorismo de Estado marcó nuestra historia y nos mostró hacia dónde nunca más queremos volver. Y Raúl Alfonsín nos enseñó que la única forma de reparar es con política y decisión. Memoria, verdad y justicia, siempre», sostuvo el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales.

Hace 47 años comenzaba la época más oscura de la Argentina. El terrorismo de Estado marcó nuestra historia y nos mostró hacia dónde nunca más queremos volver. Y Raúl Alfonsín nos enseñó que la única forma de reparar es con política y decisión. Memoria, verdad y justicia, siempre. pic.twitter.com/EDM7dJEwtK — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 24, 2023

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó: «La lucha por la memoria, la verdad y la justicia es una lucha vigente, que todavía no hemos terminado de llevar adelante y que no vamos a abandonar. Es la guía de todas nuestras políticas para construir un país más justo y con más derechos».

A 40 años de la vuelta de la democracia, seguimos pidiendo Memoria, por la verdad y la justicia. Una lucha que se actualiza, que es colectiva y que jamás vamos a abandonar 🤍 pic.twitter.com/Gv38RTL1z9 — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2023

«A 47 años del Golpe de Estado de 1976, seguimos luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia», señaló el canciller, Santiago Cafiero.

A 47 años del Golpe de Estado de 1976, seguimos luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia.#47AñosDelGolpeGenocida #DemocraciaParaSiempre pic.twitter.com/Ahg4qoCjz8 — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) March 24, 2023

«Siempre con lxs 30.000, con las Madres y con las Abuelas. Nunca con los cómplices civiles y económicos de la dictadura. #24M #DemocraciaSinMafias», fue el mensaje de La Cámpora por el aniversario del golpe de Estado contra María Estela Martínez de Perón.

Siempre con lxs 30.000, con las Madres y con las Abuelas.



Nunca con los cómplices civiles y económicos de la dictadura. #24M #DemocraciaSinMafias pic.twitter.com/W96vZbs6g0 — La Cámpora (@la_campora) March 24, 2023

El senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, publicó: «A 47 años de la última dictadura, decimos otra vez #NuncaMás a las violaciones de derechos humanos y al terrorismo de Estado. Memoria, verdad y justicia para seguir trabajando por la democracia todos los días».

A 47 años de la última dictadura, decimos otra vez #NuncaMás a las violaciones de derechos humanos y al terrorismo de Estado. Memoria, verdad y justicia para seguir trabajando por la democracia todos los días. pic.twitter.com/saQl2YTxTx — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 24, 2023

«El golpe de 1976 no fue una interrupción del período anterior sino su agravamiento. Ya había terrorismo de Estado, asesinatos, exilios, censura, listas negras y desapariciones. Después, el peronismo estuvo por la autoamnistía, contra los Juicios y sancionó los indultos. #Memoria», lanzó el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias.

Con Agencia Noticias Argentinas