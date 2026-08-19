Confirmaron la identidad de la mujer que murió tras caer 80 metros por un barranco en Jujuy

Silvia Rosana Amaro, de 58 años, era oriunda de Alejandra Korn y había viajado con su esposo, hijos y un yerno para conocer la provincia norteña.

Una mujer de 58 años murió y su hija de 33 fue diagnosticada con muerte cerebral tras un grave accidente vial ocurrido en la Cuesta de Lipán, sobre la Ruta Nacional 52, en la provincia de Jujuy. La víctima fatal fue identificada como Silvia Rosana Amaro, oriunda de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente, quien viajaba junto a su familia en una camioneta alquilada.

El siniestro se produjo el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 30 de ese corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña. Por causas que la Justicia intenta determinar, el conductor perdió el control de la Toyota SW4, salió de la calzada y desbarrancó unos 80 metros.

Las tareas de rescate se extendieron durante varias horas debido a las complicaciones del terreno. Bomberos, la Policía y personal de emergencias médicas trabajaron en el lugar y constataron la muerte de Amaro. Los otros cuatro integrantes del grupo familiar sufrieron heridas de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital Pablo Soria en San Salvador de Jujuy.

Su hija, Lorena Paola González, sufrió un traumatismo encefalocraneano grave junto con lesiones en el tórax y el abdomen. Permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva de ese centro de salud hasta este miércoles, cuando los médicos confirmaron el cuadro de muerte cerebral.

Los demás acompañantes resultaron con distintas fracturas y traumatismos. La pareja de la joven, Augusto Coda, de 34 años, sufrió una fractura de húmero, traumatismo de cráneo moderado y un neumotórax derecho. Favio González, de 31 años y hermano de Lorena, sufrió una subluxación en el tobillo izquierdo y fractura de húmero. El padre de la familia, Narciso González, de 60 años, presentó una diástasis de pelvis y lesiones faciales, con una evolución favorable.

El grupo familiar había iniciado sus vacaciones en Salta y alquiló el vehículo para recorrer los puntos turísticos de la Puna y la Quebrada. La fiscalía interviniente dispuso la realización de peritajes técnicos sobre la camioneta y la zona del vuelco para aclarar las causas del hecho.