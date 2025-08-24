Qué se sabe de los teléfonos secuestrados en la causa de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

Este viernes la Justicia secuestró teléfonos a funcionarios y empresarios por la causa de presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación intenta determinar si existen indicios de licitaciones o compras arregladas para beneficiar a la droguería Suizo Argentina, y también si hay integrantes del Gobierno involucrados en supuestos sobornos.

Entre los dispositivos secuestrados, dos corresponden al extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo, los cuales estaban en dos vehículos distintos cuando lo allanaron en su domicilio en Pilar. Otro es de Daniel Garbellini, funcionario de la agencia sospechado por sobornos, quien fue el único que brindó la clave de su celular.

El tercero corresponde al directivo de la droguería, el empresario Emmanuel Kovalivker, quien habría aportado un móvil de última tecnología difícil de abrir.

Cuáles son los pasos que sigue la Justicia con los celulares secuestrados

Según informó La Nación a través de fuentes involucradas en la investigación, las autoridades buscan preservar las pruebas antes de que pudiera ser destruida, ya que la causa primero se difundió en redes sociales, luego a través de los medios de comunicación, y por último terminó judicializándose.

El fiscal federal que tiene a cargo la investigación, Franco Picardi, busca corroborar si efectivamente se pagaron sobornos en el área que Spagnuolo tenía bajo su control.

Al exfuncionario echado por el gobierno de Javier Milei también le requisaron sus vehículos y le secuestraron documentos y hasta una máquina de contar billetes cuando estaba a punto de irse en su camioneta.

Principalmente, además de los celulares, los expedientes de compras de medicamento serán claves, ya que trabajarán con esos legajos para buscar posibles irregularidades tales como sobreprecios o cartelización.

Picardi trabaja junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que es dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez. Además, los dispositivos fueron enviados a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que puedan acceder a su contenido.

En este sentido, anticiparon que ya comenzaron a bajar los mensajes de algunos celulares, autorizado por el juez Sebastián Casanello.

Mientras tanto, Spagnuolo aún no declaró ante la Justicia y desde el medio ya citado señalaron que aún no está claro si lo haría en rol de colaborador o como imputado.

Por otra parte, la Justicia continúa con la búsqueda de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, quien se fue antes de que pueda ser alcanzado por la policía en los procedimientos y en cuyo domicilio encontraron una caja de seguridad con la puerta abierta y banditas elásticas tiradas en el piso.

Emmanuel, por su lado, fue encontrado cuando intentaba abandonar el barrio Nordelta con más de 260 mil dólares encima. Además, detectaron 7 millones de pesos y 50 mil dólares en una habitación de servicio de la casa de su hermano.