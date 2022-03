Qué trámites hay que hacer para volver a cruzar a Chile por el paso Samoré

La fila de personas que aguarda afuera del Consulado de Chile en Bariloche, en la calle España, encarna no solo el deseo de cruzar la frontera por el viaje en sí mismo. La necesidad del reencuentro con familiares, gestionar algún trámite, visitar a algún pariente que se encuentra enfermo, o incluso iniciar alguna sucesión por fallecimiento.

El trámite para poder cruzar la cordillera no es sencillo:

•Hay que tener convalidadas las vacunas en la página mevacuno.gob.cl.

•Es preciso presentar un test de PCR negativo que no supere las 72 horas anteriores al viaje.

•Antes de viajar, debe completarse la declaración jurada de Migraciones Argentina en la página del organismo ddjj.migraciones.gob.ar/app.

•El retorno desde Chile a Argentina deberá solicitarse a través de la página comisariavirtual.cl, del gobierno trasandino.

Siguen cerradas las barreras

A dos años de la pandemia, el paso Cardenal Samoré continúa cerrado. Solo los camiones y quienes tengan “motivos urgentes y calificados de carácter humanitario” pueden circular, aunque solo los miércoles y sábados, con un trámite previo.

Con estas condiciones, el Consulado de Chile en Bariloche recibe hasta 50 consultas y trámites por día, especialmente los lunes y viernes.

Teresa Violi y su hija Abigail Solís viajaron desde Villa La Angostura a Bariloche para informarse sobre los requisitos para cruzar a Chile. La pandemia marcó un antes y un después. Antes, viajaban semana por medio para visitar a su familia en Lago Ranco. “Mi hija es argentina pero yo soy chilena. Mi padre cobra la pensión por viudez y en todo este tiempo, no ha podido cobrarla. Queremos averiguar cómo se hace para viajar”, resumió la mujer, mientras aguardaba su número.

Desde el inicio de la pandemia, el cruce por el paso internacional Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, fue el único habilitado para argentinos y extranjeros residentes. Pero la distancia no resulta una alternativa para muchos.

“Mis abuelos ya son grandes -tienen 83 y 78- y sus hijos están en Argentina. Ellos están solos; por eso, queremos viajar”, señaló Violi.

En un momento, un efectivo de la Policía Federal pregunta a la gente que aguarda en la vereda: “¿Alguien más que necesite un número? Es el último por hoy”. Pero nadie levanta la mano porque todos ya tienen su turno.

En el consulado de Chile en Bariloche dan 50 turnos por día para realizar el trámite (Foto: Marcelo Martínez)

A unos metros, Ricardo Guevaguen aguardaba el turno junto a su pareja. Este argentino radicado en Valdivia debió viajar de urgencia a Bariloche para visitar a su madre octogenaria. “Llegué anoche y mañana nos vamos, pero debemos iniciar el trámite para volver. Es engorroso porque es virtual pero no te llegan las respuestas a tiempo”, planteó.

Contó que “el primer trámite se inicia 72 horas antes del viaje y el otro, 48 horas antes. “Estamos a 300 kilómetros de distancia y sufrís con un viaje que se te va a 8 horas. El problema es la aduana -más la argentina que la chilena- porque te hacen sufrir como condenado”, manifestó.

Guevaguen consideró que el certificado de vacunación debería ser suficiente. “Ahora, tengo que ver a dónde me puedo hacer la PCR para regresar. No deberían hacer tanta historia con todo esto. El Covid llegó para quedarse y vamos a convivir durante un largo tiempo”, señaló.

En la hilera, Carlos Maliqueo acompañaba a su amigo chileno recién llegado a Bariloche desde Chiloé que prefirió no dar su nombre. El joven necesitaba prorrogar su documento. “Soy navegante. Resido en Argentina desde hace un año y seis meses, aun así no me dejaban ingresar. Cuando por fin lo logré días atrás, una empleada de la Aduana me hizo pagar un seguro como si viniera como turista. Le expliqué que soy residente y que tenía una prórroga hasta el 11 de marzo para prorrogar el DNI”, cuestionó.

Dijo que, minutos después, otro empleado de la Aduana comprobó a través del sistema que, efectivamente, el joven residía en Argentina. Demasiado tarde porque ya había tenido que pagar el seguro. “Hay mucha flojera -añadió- y debieran tratar con más respeto a la gente”.

Alejandra Guzmán, presidenta del Círculo Chileno Gabriela Mistral, admitió que, si bien muchos chilenos residentes en Bariloche ya lograron viajar, en muchos casos debieron requerir la ayuda “de una gestora para completar los diferentes formularios. No deja de ser un trastorno”.

El cónsul de Chile en Bariloche, Luciano Parodi, explicó que la demanda de gestiones para viajar es muy alta. “Es un momento complicado porque el tránsito fronterizo no está normalizado. Se analiza caso a caso. Tenemos mucha gente que viene a pedir ayuda, especialmente personas mayores que tienen inconvenientes para manejarse. Acá uno lo puede guiar”, indicó.

Reconoció que han recibido muchos “casos extremos”: “Hay una población mayor expuesta a enfermedades, a fallecimientos. Personas que necesitan hacer trámites, que tienen sus casas allá o deben arreglar papeles”.