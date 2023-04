Allen: «Queremos que nuestros vecinos accedan a todos los servicios», expresó el intendente electo

Marcelo Román, el intendente electo de Allen, dialogó con Río Negro y detalló cuales serán los ejes de su primer año de gobierno. Anoche el concejal de la Unión Cívica Radical se impuso en las elecciones a pesar de que varias encuestas daban como ganadora a la exmandataria Sabina Costa que tenía la bendición de Alberto Weretilneck.

Sin embargo con un 35% el edil logró llegar al sillón municipal. En segundo quedó Costa y en tercero la actual intendenta Liliana Martín.

“No esperamos este resultado aunque si se palpaba en el ambiente hace cinco días atrás el recibimiento de la gente en los barrios, en las redes sociales, se fue generando un clima lindo”, señaló Román.

El intendente electo dijo que no realizaron promesas de obras no pudieran cumplir. “Tuvimos varias promesas como una terminal de colectivos que brilla por su ausencia”, criticó.

Señaló que quiere que los vecinos de la ciudad “accedan a todos los servicios, hay muchos barrios y asentamientos que no tienen los servicios básicos”.

“Tenemos que empezar por ahí, trabajar para regularizar las tierras de muchos vecinos y por ende a propiciar los servicios básicos como luz, agua, gas y cloacas. Esa es la deuda con los vecinos, optimizar también el alumbrado, el desmalezamiento de espacios públicos, la limpieza”, detalló.

Informó que hay unos 10 asentamiento que hay que regularizar y barrios que no tienen gas como 11 de Noviembre, Madariaga, Islas Malvinas, entre otros.

El concejal señaló que van a empezar a trabajar en la conformación de juntas vecinales. “Es una herramienta fundamental para el presente que estamos viviendo”, sostuvo.

Así como la conformación del consejo de Seguridad Local que “nos va a permitir abarcar la prevención”, dijo.

“Este va a ser un gobierno participativo, es la diferencia con los gobiernos anteriores de Sabina y Liliana, nosotros proponemos escuchar a la gente”, sostuvo.

Román contó que van a gestionar un puente para unir la margen norte del río Negro con el sur. “Allen tiene que ser interconectado para facilitar el transporte y la conexión con la Ruta 23. Vaca Muerta nos va a dejar en un lugar bien posicionado”, mencionó.

En cuanto a las personas que integrarán su gabinete, no adelantó nombres. “Estamos hablando con muchos profesionales allenses, personal que desempeña labores en la municipalidad. Vamos a escuchar y elegir personas que tengan el mismo horizonte que es darle mejor calidad de vida a la gente”, explicó.

El intendente electo sí señaló que su espacio logró lugares en el Concejo Deliberante. La lista de Costa también logró el mismo número y un edil ingresará del espacio de Martín. “Por el momento tenemos mayoría en el Concejo porque el voto del presidente vale doble, pero eso lo iremos trabajando, la idea de nosotros es sentarnos a dialogar y escuchar a todas esas voces”, dijo.

Román dijo que es cristiano evangélico que su gestión apuesta a la honestidad sobre todas las cosas. “No solamente predicar con la palabra, sino con los hechos”, señaló.

Desde hace tres años y medio es concejal por la UCR, partido con el que ganó el domingo las elecciones municipales. El nuevo intendente fue también durante muchos años policía de Río Negro y estuvo casi 20 trabajando en Seguridad Vial.