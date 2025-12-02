Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplazará a Patricia Bullrich

El Gobierno oficializó la salida de Patricia Bullrich de la cartera de Seguridad y comunicó que será reemplazada por Alejandra Monteoliva. La designación fue comunicada por la Oficina del Presidente y señaló que la funcionaria será una figura clave en la construcción de la «doctrina Bullrich».

Quién es Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva es una mujer ya conocida por la ministra de Seguridad y que mantiene un extenso currículum. Bullrich consideró que «Alejandra es la persona adecuada para este tiempo histórico de cambio de paradigma en seguridad que nos toca enfrentar».

Monteoliva cuenta con casi 30 años de experiencia en gestión pública. Se egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. También estudió y vivió en Colombia, lugar donde trabajó para la Policía Nacional local.

Mientras estuvo en Colombia se especializó en gestionar políticas de seguridad y colaboró con gran parte de los países de América Latina y el Caribe a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras organizaciones multilaterales.

Durante el 2012 y el 2013 se desempeñó como funcionaria del gobierno de Córdoba en la Cartera de Seguridad local e integrante del gabinete del entonces gobernador José Manuel de la Sota. Luego llegó a la gestión nacional desempeñándose como directora nacional de Operaciones de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, en este periodo empezó su relación con Bullrich.

Entre 2020 y 2024 se encargó de las operaciones de Seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos. Previo a ser nombrada como ministra de Seguridad nacional, ocupó el rol de secretaria de Seguridad Nacional.