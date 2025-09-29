Ratificaron en el cargo a los miembros del directorio del BCRA: el BICE tiene nuevo director

El Poder Ejecutivo Nacional designó a cuatro integrantes del Directorio del Banco Central (BCRA), que deberán ser ratificados por el Senado de la Nación, y a un Director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Los nombrados en el Directorio del BCRA son: Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento.

El período de ley para cada uno de estos cargos vencerá el 23 de septiembre de 2031, según el Decreto 691/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Las designaciones de Inchauspe, Ferro y Rivarola habían sido realizadas previamente en comisión a través del Decreto N° 69/24. Por su parte, Sánchez Sarmiento fue designado en comisión mediante el Decreto N° 114/24. Los mandatos de estas designaciones anteriores finalizaron el 23 de septiembre de 2025.

Quién es el nuevo director del Banco de Inversión y Comercio Exterior

El Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de realizar nombramientos en comisión mientras espera el acuerdo del Senado.

A su vez, designó a Evert Ignacio Van Tooren en el cargo ad honorem de Director Titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, con mandato durante los Ejercicios Sociales 2025 y 2026.

Lo hizo a través del 688/2025 también publicado hoy en el Boletín Oficial.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.