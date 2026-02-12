Recibirán por escrito aportes por el desarrollo del cerro Catedral

La secretaria de Planeamiento de Bariloche, Sofía Maggi, coordinó la reunión del Consejo de Planeamiento por el desarrollo del cerro catedral. Foto: Chino Leiva

El Ejecutivo municipal informó que la Unidad Coordinadora del Consejo de Planificación Municipal definió cómo continuará el cuarto intermedio actualmente vigente, en el marco del tratamiento del Plan Director para el cerro Catedral habilitando el plazo para recibir por escrito aportes.

La decisión informada oficialmente por la municipalidad genera una nueva polémica con integrantes del Consejo de Planeamiento que cuestionan la potestad de la Unidad Coordinadora para tomar esa decisión y cancelar la posibilidad de una nueva reunión presencial para dar continuidad al cuarto intermedio definido el lunes por mayoría, cuando se dio por concluido el encuentro de manera abrupta.

Según informó el municipio, luego de tres horas de debate y «con la presencia de la totalidad de sus integrantes», junto a representantes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, se determinó que, luego de las cuatro reuniones presenciales realizadas desde 2023 hasta la del pasado lunes, el proceso continuará conforme a las funciones consultivas que le competen al organismo.

Señalaron que el Consejo de Planeamiento «no aprueba proyectos concretos, no autoriza obras, no adjudica derechos reales ni habilita emprendimientos particulares, sino que actúa como órgano asesor«.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el Consejo de Planeamiento «por su conformación circunstancial y por el carácter no vinculante de sus funciones, actúa exclusivamente como ámbito asesor y, por lo tanto, no realiza votaciones (Ordenanza 546-CM-95, página 19)».

Sin embargo, otros integrantes como la concejal Julieta Wallace (Incluyendo) advierten que se trata de «un organismo colegiado» por lo que «de ninguna manera la Unidad Coordinadora está por encima» para decidir el procedimiento.

Plazo hasta el 23 de febrero para entregar aportes

Oficialmente se ratificó el plazo de 10 días hábiles para la recepción de aportes, consultas y observaciones generales que había comunicado la secretaria de Planeamiento, Sofía Maggi, en la reunión desarrollada el lunes y se indicó que el canal de comunicación para entregar esos aportes es por correo electrónico a secplaneamientoterritorial@gmail.com. Hay plazo hasta el lunes 23 de febrero de 2026 a las 15.

Después, se dispondrá de cinco días adicionales para la presentación de dictámenes o abstenciones debidamente fundadas por parte de los miembros del Consejo de Planeamiento Municipal, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

La información difundida por el municipio indica que finalizada esta etapa, toda la documentación será remitida al Departamento Ejecutivo para la elaboración definitiva de la propuesta, la cual deberá ser analizada en audiencia pública y posteriormente debatida en el ámbito del Concejo Deliberante.