Reequipamiento militar: el Gobierno aprobó un crédito de 71 millones de euros para comprar helicópteros navales

El Gobierno de Javier Milei dio un paso clave en su plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas al oficializar un contrato de financiamiento por 71.676.175,26 euros. El destino exclusivo de estos fondos es la adquisición de helicópteros navales livianos que serán operados por la Armada Argentina para tareas de patrullaje, vigilancia y control del espacio marítimo.

El acuerdo fue suscripto con la entidad financiera europea Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) y cuenta con el aval del ministerio de Economía y el Banco Central. Según los organismos técnicos, el costo financiero obtenido es inferior al que Argentina conseguiría actualmente en los mercados internacionales, y el impacto en la balanza de pagos se considera «acotado».

El plan de modernización de las Fuerzas Armadas del Gobierno

La compra de estos helicópteros se suma a una serie de inversiones millonarias en el área de Defensa que el Ejecutivo viene impulsando desde el inicio de la gestión:

Helicópteros navales: 71,6 millones de euros (Crédito CACIB).

71,6 millones de euros (Crédito CACIB). Cazas F-16: acuerdo con Dinamarca por 24 aviones modernizados, cuya entrega se completará en 2028.

acuerdo con Dinamarca por 24 aviones modernizados, cuya entrega se completará en 2028. Blindados Striker: incorporación de vehículos para el Ejército destinados al control fronterizo.

La ejecución del programa estará bajo la órbita del Estado Mayor General de la Armada. El decreto aclara que la totalidad de los fondos debe destinarse únicamente a las aeronaves, sin posibilidad de desvíos para otros fines.

El objetivo del reequipamiento: vigilancia y soberanía marítima

El objetivo principal de esta incorporación es potenciar los medios embarcados. Estas aeronaves operarán desde los buques de la Armada, permitiendo un alcance mayor en la detección de buques que operan de forma irregular en la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Desde la cartera de Defensa señalaron que estas adquisiciones permiten recuperar capacidades que la Armada había perdido por falta de inversión, garantizando tecnología de última generación para la protección de los recursos naturales en el Atlántico Sur.