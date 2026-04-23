Reestructuración en el Gabinete de Manuel Adorni: qué cambia en las áreas a cargo de gestionar medios y ciberseguridad

Nación publicó un Boletín Oficial para informar la reestructuración de la Jefatura del Gabinete de Ministros a cargo de Manuel Adorni. En la misma se aplica cambios claves en las áreas que están encargadas de gestionar medios y ciberseguridad.

Cambios en áreas a cargo de gestionar medios y ciberseguridad

El Decreto 269/2026 resalta que el objetivo principal es «optimizar la gestión y adecuar la estructura organizativa» tras la reciente incorporación de la Secretaría de Comunicación y Prensa a esta órbita.

Entre los cambios establecidos, se aprobó un nuevo organigrama para la Jefatura por lo tanto la misma quedó conformada por las siguientes dependencias:

Unidad Gabinete de Asesores .

. Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa : esta incluye las subsecretarías Legal y de Gestión Administrativa.

: esta incluye las subsecretarías Legal y de Gestión Administrativa. Secretaría de Asuntos Estratégicos : con las subsecretarías de Proyectos Estratégicos y de Análisis y Planificación de Gobierno.

: con las subsecretarías de Proyectos Estratégicos y de Análisis y Planificación de Gobierno. Secretaría Ejecutiva : incluye la Subsecretaría de Coordinación Interministerial, Evaluación Presupuestaria y la Oficina Nacional de Contrataciones.

: incluye la Subsecretaría de Coordinación Interministerial, Evaluación Presupuestaria y la Oficina Nacional de Contrataciones. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología : coordina áreas de TI, Innovación, Ciencia y Gestión Administrativa específica.

: coordina áreas de TI, Innovación, Ciencia y Gestión Administrativa específica. Secretaría de Turismo y Ambiente .

. Secretaría de Comunicación y Prensa: incluye las subsecretarías de Prensa, de Comunicación y Actos de Gobierno, y de Medios Públicos.

También se informa que se redefinieron las responsabilidad de algunas áreas y se detalla que, en materia de ciberseguridad, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología desde ahora participará formalmente en la protección de infraestructuras críticas del Sector Público Nacional. Esta área será la encargada de administrar las participaciones del Estado en AR-SAT y en el Correo Oficial de la República Argentina S.A.

A su vez se informa que a la Secretaría se le asignará el desarrollo de políticas para Inteligencia Artificial, blockchain, internet de las cosas (IoT) y gobernanza de datos. Además cumplirá el ejercicio de controlar organismos como el Enacom, Conicet, Conae, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

En otro orden de temas, el decreto también establece la transferencia desde la Secretaría General de la Presidencia a la Subsecretaría Legal de la Jefatura de Gabinete, incluyendo personal, bienes y presupuesto. En el mismo se aclara que estos cambios no implican un incremento en la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional.