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Política

Reestructuración en el Gabinete de Manuel Adorni: qué cambia en las áreas a cargo de gestionar medios y ciberseguridad

Con la publicación del Boletín Oficial se confirmó modificaciones en el organigrama de la Jefatura. También se redefinieron los objetivos de algunas dependencias e incorpora nuevas funciones estratégicas

Redacción

Por Redacción

Reestructuración en el Gabinete de Manuel Adorni

Reestructuración en el Gabinete de Manuel Adorni

Nación publicó un Boletín Oficial para informar la reestructuración de la Jefatura del Gabinete de Ministros a cargo de Manuel Adorni. En la misma se aplica cambios claves en las áreas que están encargadas de gestionar medios y ciberseguridad.

Cambios en áreas a cargo de gestionar medios y ciberseguridad

El Decreto 269/2026 resalta que el objetivo principal es «optimizar la gestión y adecuar la estructura organizativa» tras la reciente incorporación de la Secretaría de Comunicación y Prensa a esta órbita.

Entre los cambios establecidos, se aprobó un nuevo organigrama para la Jefatura por lo tanto la misma quedó conformada por las siguientes dependencias:

  • Unidad Gabinete de Asesores.
  • Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa: esta incluye las subsecretarías Legal y de Gestión Administrativa.
  • Secretaría de Asuntos Estratégicos: con las subsecretarías de Proyectos Estratégicos y de Análisis y Planificación de Gobierno.
  • Secretaría Ejecutiva: incluye la Subsecretaría de Coordinación Interministerial, Evaluación Presupuestaria y la Oficina Nacional de Contrataciones.
  • Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología: coordina áreas de TI, Innovación, Ciencia y Gestión Administrativa específica.
  • Secretaría de Turismo y Ambiente.
  • Secretaría de Comunicación y Prensa: incluye las subsecretarías de Prensa, de Comunicación y Actos de Gobierno, y de Medios Públicos.

También se informa que se redefinieron las responsabilidad de algunas áreas y se detalla que, en materia de ciberseguridad, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología desde ahora participará formalmente en la protección de infraestructuras críticas del Sector Público Nacional. Esta área será la encargada de administrar las participaciones del Estado en AR-SAT y en el Correo Oficial de la República Argentina S.A.

A su vez se informa que a la Secretaría se le asignará el desarrollo de políticas para Inteligencia Artificial, blockchain, internet de las cosas (IoT) y gobernanza de datos. Además cumplirá el ejercicio de controlar organismos como el Enacom, Conicet, Conae, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

En otro orden de temas, el decreto también establece la transferencia desde la Secretaría General de la Presidencia a la Subsecretaría Legal de la Jefatura de Gabinete, incluyendo personal, bienes y presupuesto. En el mismo se aclara que estos cambios no implican un incremento en la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional.


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Nación publicó un Boletín Oficial para informar la reestructuración de la Jefatura del Gabinete de Ministros a cargo de Manuel Adorni. En la misma se aplica cambios claves en las áreas que están encargadas de gestionar medios y ciberseguridad.

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