Reestructuración en el Gabinete de Manuel Adorni: qué cambia en las áreas a cargo de gestionar medios y ciberseguridad
Con la publicación del Boletín Oficial se confirmó modificaciones en el organigrama de la Jefatura. También se redefinieron los objetivos de algunas dependencias e incorpora nuevas funciones estratégicas
Nación publicó un Boletín Oficial para informar la reestructuración de la Jefatura del Gabinete de Ministros a cargo de Manuel Adorni. En la misma se aplica cambios claves en las áreas que están encargadas de gestionar medios y ciberseguridad.
Cambios en áreas a cargo de gestionar medios y ciberseguridad
El Decreto 269/2026 resalta que el objetivo principal es «optimizar la gestión y adecuar la estructura organizativa» tras la reciente incorporación de la Secretaría de Comunicación y Prensa a esta órbita.
Entre los cambios establecidos, se aprobó un nuevo organigrama para la Jefatura por lo tanto la misma quedó conformada por las siguientes dependencias:
- Unidad Gabinete de Asesores.
- Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa: esta incluye las subsecretarías Legal y de Gestión Administrativa.
- Secretaría de Asuntos Estratégicos: con las subsecretarías de Proyectos Estratégicos y de Análisis y Planificación de Gobierno.
- Secretaría Ejecutiva: incluye la Subsecretaría de Coordinación Interministerial, Evaluación Presupuestaria y la Oficina Nacional de Contrataciones.
- Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología: coordina áreas de TI, Innovación, Ciencia y Gestión Administrativa específica.
- Secretaría de Turismo y Ambiente.
- Secretaría de Comunicación y Prensa: incluye las subsecretarías de Prensa, de Comunicación y Actos de Gobierno, y de Medios Públicos.
También se informa que se redefinieron las responsabilidad de algunas áreas y se detalla que, en materia de ciberseguridad, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología desde ahora participará formalmente en la protección de infraestructuras críticas del Sector Público Nacional. Esta área será la encargada de administrar las participaciones del Estado en AR-SAT y en el Correo Oficial de la República Argentina S.A.
A su vez se informa que a la Secretaría se le asignará el desarrollo de políticas para Inteligencia Artificial, blockchain, internet de las cosas (IoT) y gobernanza de datos. Además cumplirá el ejercicio de controlar organismos como el Enacom, Conicet, Conae, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
En otro orden de temas, el decreto también establece la transferencia desde la Secretaría General de la Presidencia a la Subsecretaría Legal de la Jefatura de Gabinete, incluyendo personal, bienes y presupuesto. En el mismo se aclara que estos cambios no implican un incremento en la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional.
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