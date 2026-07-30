Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: Javier Milei será “muy duro” contra la “casta” en la cadena nacional

El presidente Javier Milei anunciará esta noche por cadena nacional los principales ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con un mensaje centrado en la independencia de la autoridad monetaria y fuertes críticas a la clase política.

Se espera un duro discurso de Milei al presentar la reforma del Banco Central

El anuncio, previsto para las 20, llega tras semanas de anticipos del mandatario sobre la necesidad de blindar al Banco Central frente al poder de turno. El Presidente estructurará su exposición sobre pilares centrales para modificar el funcionamiento de la entidad y algunos hicieron saber que será “sanguinario” contra los políticos que abusaron del Banco Central.

La propuesta establece que el único mandato del Banco Central sea preservar el valor de la moneda, prohíbe de manera taxativa el financiamiento directo e indirecto al Tesoro, reforma el régimen de reservas internacionales para que sean propiedad exclusiva del BCRA sin que el Poder Ejecutivo pueda disponer de ellas y crea un régimen de convertibilidad o ancla monetaria que limite la emisión.

Además, Milei propondrá que la violación de la independencia del Banco Central constituya un delito con pena de prisión para el directorio de la entidad, el Poder Ejecutivo y los legisladores que avalen ese tipo de decisiones.

La iniciativa contrasta con la reforma de 2012 impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner y hoy presa con condena firme, que amplió los mandatos del Banco Central al incorporar el desarrollo económico y la estabilidad financiera, además de habilitar el uso de reservas para el pago de deuda externa.

En su columna publicada en el diario Clarín, Milei afirmó que el Banco Central, desde su creación en 1935, generó una inflación acumulada de esa magnitud y sostuvo que, antes de la existencia de la entidad, el promedio anual de inflación era de 1,03 por ciento.

En ese texto, el Presidente señaló que la reforma de 2012 convirtió al Banco Central en una “verdadera fuente de financiamiento del fisco” y aseguró que la inflación responde siempre a un fenómeno monetario provocado por un exceso de oferta de dinero.

Milei también afirmó que la “casta política” utilizó al Banco Central como “una máquina de generar pobreza” y ratificará su intención de impulsar sanciones penales para quienes vulneren la independencia de la entidad.

El jefe de Estado cerrará la cadena nacional con un mensaje dirigido a la dirigencia política, al sostener que el Banco Central dejó de ser una institución de Estado para convertirse en “botín de la casta” y planteará que la reforma definirá si la Argentina recupera una autoridad monetaria independiente o mantiene un esquema de emisión y crisis.

NA