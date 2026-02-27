Reunión clave entre Salud y la UNCo: proponen invertir $1.275 millones para un edificio de Enfermería en Allen

La situación crítica que atraviesa la carrera de Enfermería en Allen comenzó a tener novedades esta semana a partir de un encuentro entre autoridades de la Ministerio de Salud de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, convocado para definir pasos concretos frente al deterioro del inmueble donde funciona la sede.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el encuentro se realizó el 25 de febrero en Cipolletti y fue motivado por el agravamiento de los problemas estructurales del edificio actual. Durante los últimos meses de 2025 se registraron mayores movimientos en las paredes testigo, lo que obligó a inhabilitar nuevos sectores por razones de seguridad, reduciendo significativamente los espacios disponibles para la cursada.

Del encuentro participaron el vicerrector técnico Fernando Paul Osovnikar, la secretaria Académica de la UNCo, Teresa Claudia Braicovich, el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, y la subsecretaria de Cuidados Enfermeros, Silvia Heckel Ochoteco.

Según el documento oficial elaborado tras la reunión, las partes coincidieron en la necesidad de preservar la formación de licenciados en Enfermería en la provincia, ratificando el rol central de la universidad pública en las cuatro sedes donde se dicta la carrera: CRUB, CURZAS, Allen y Choele Choel.

Reunión entre Salud y la UNCo: las propuestas

Uno de los puntos centrales fue la presentación de una propuesta concreta de infraestructura por parte de la provincia. Se planteó la refuncionalización de un inmueble ubicado junto al Hospital Ernesto Accame, actualmente utilizado como depósito, con destino a la Escuela Superior de Enfermería. El espacio cuenta con una superficie aproximada de 850 metros cuadrados y la obra de adecuación, adaptación interna y puesta en funcionamiento fue estimada en $1.275.500.000, según valores oficiales de referencia.

Como alternativa transitoria, y hasta que se concrete la remodelación edilicia propuesta, se ofreció la posibilidad de dictar clases presenciales en dos establecimientos educativos de Allen, pertenecientes al Ministerio de Educación de Río Negro, habilitados para educación de adultos en la franja horaria nocturna, a partir de las 19.

Desde el Ministerio de Salud también se ratificó la continuidad de los aportes operativos necesarios para el funcionamiento de la sede Allen. Esto incluye el sostenimiento del personal de servicios generales y administrativos, la provisión de insumos para el departamento de alumnos, la bedelía y la biblioteca institucional, así como el espacio destinado a los escenarios de simulación educativa.

También se garantizó la disponibilidad de los hospitales provinciales para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes, con la correspondiente provisión de insumos para la atención de pacientes, conforme a las normativas vigentes del sistema sanitario.

Se acordó avanzar con la designación de coordinadores en las sedes del CRUB, CURZAS y Choele Choel, tal como lo establecen los convenios vigentes entre la provincia y la universidad desde el año 2006.

Además, las autoridades plantearon la necesidad de revisar y actualizar el convenio vigente, firmado en 2018, a fin de mejorar su implementación y fortalecer el esquema de articulación institucional en todas las sedes de formación.