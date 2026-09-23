Reforma del BCRA: el Gobierno negocia cambios clave para destrabar el debate en el Senado

El gobierno y la entidad bancaria debatirán la designación de Martín Vauthier como director del Banco Central hasta 2028.

El Senado de la Nación abre este miércoles la discusión en comisión sobre la designación de las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La propuesta busca darle solidez institucional a la conducción de la entidad monetaria en un contexto de intensas negociaciones legislativas.

El debate se realiza en el marco de la Comisión de Acuerdos, que citó a sus integrantes para evaluar el pliego enviado por el Poder Ejecutivo. De avanzar la propuesta, se dará un primer paso para formalizar los cargos de la cúpula técnica de la institución.

La discusión legislativa ocurre en paralelo a la negociación impulsada por el oficialismo para aprobar la reforma integral de la Carta Orgánica del organismo. Esta iniciativa legislativa contempla cambios estructurales en la relación entre el Banco Central y las finanzas públicas.

La intención de la bancada oficialista es lograr los avales necesarios en el recinto para sancionar la norma sin introducir modificaciones. De este modo, se busca evitar que el texto de la ley deba regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión.

Quién es Martín Vauthier, actual director del BCRA que buscará continuar hasta 2028

Martín Vauthier es un economista egresado de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como profesor en la Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Cuenta con una trayectoria vinculada al análisis macroeconómico y al sector financiero.

Su designación fue formalizada a través del decreto 172/2026, publicado en el Boletín Oficial a inicios del año.

Vauthier es considerado un hombre de confianza del actual ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartió labores en la consultora privada Anker Latinoamérica antes de su ingreso a la función pública. Previo a su postulación para integrar la cúpula del Banco Central, Vauthier ocupó un lugar en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) desde principios de 2024.

Cuáles son los cambios centrales de la reforma del BCRA

La propuesta de reforma de la Carta Orgánica busca reestructurar de manera profunda el marco normativo que rige a la máxima autoridad monetaria del país. El objetivo principal planteado por el Poder Ejecutivo es reforzar la autonomía e independencia de la institución, limitando de forma drástica el financiamiento directo al Tesoro Nacional para prevenir la emisión monetaria desenfocada y controlar la inflación a largo plazo.

Entre los cambios centrales que contempla el proyecto de reforma se destaca la prohibición explícita al Banco Central para brindar asistencia financiera directa al Tesoro Nacional y a las provincias. Asimismo, la propuesta modifica el esquema de designación del directorio, estableciendo que los nombramientos deberán contar con el respaldo formal de ambas cámaras del Congreso.

En el ámbito estrictamente monetario y crediticio, la reforma introduce restricciones severas sobre la capacidad del banco central para otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y prestar asistencia financiera al sector público. Con esto se procura eliminar el uso de la emisión monetaria como vía de financiamiento del déficit fiscal, forzando un esquema de disciplina monetaria sostenida en el tiempo e impulsando la transparencia en las operaciones financieras del Estado.

Otro punto sustancial de la iniciativa introduce un mecanismo de remoción para los integrantes del directorio que requerirá de una mayoría agravada de dos tercios en el Parlamento. Esta exigencia es el aspecto que genera mayor resistencia en los bloques de la oposición y en las bancadas provinciales.

Una modificación clave del proyecto será reemplazar el régimen actual, donde la remoción se dispone mediante decreto del Poder Ejecutivo previo dictamen de una comisión especial del Congreso. Patricia Bullrich realizó este martes 22 de septiembre una reunión con bloques aliados para buscar que se mantenga el texto votado en diputados y les transmitió a los senadores que si no lograban los dos tercios, en la cámara baja insistirán con la sanción original.

Con información de NA e Infobae.