Reforma electoral: el gobierno de Axel Kicillof defiende las PASO y Nación busca los votos para suspenderlas

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante su conferencia de prensa semanal en La Plata. (Foto: gentileza)

La provincia de Buenos Aires se plantó frente al plan del gobierno nacional de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) antes de las elecciones presidenciales de 2027. El ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, señaló a La Libertad Avanza por impulsar el cambio con un objetivo electoral explícito.

«Quieren evitar que la oposición se organice para que Javier Milei sea reelecto», dijo Bianco este lunes en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata, según consignó la agencia DIB.

Para el funcionario, modificar el sistema electoral con el fin de favorecer a una fuerza política no tiene ninguna justificación institucional, y llegó a calificar esa práctica como «un delito». El peronismo, recordó, se comprometió a sostener las primarias como herramienta para definir las candidaturas dentro de los frentes.

Cuánto cuesta votar: los datos de la Provincia sobre las PASO y la Boleta Única Papel

Bianco enmarcó la ofensiva contra las PASO en una serie de cambios promovidos por la gestión libertaria, como la Boleta Única Papel y los proyectos que reforman el funcionamiento de los partidos políticos. A su entender, el sistema vigente no generaba reclamos que justificaran una reforma de ese alcance.

Como ejemplo puso las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron apenas 11 infracciones a la ley electoral.

El ministro también discutió el argumento del ahorro que esgrime la Nación. Indicó que organizar aquellos comicios provinciales costó unos $85.000 millones y sostuvo que una elección nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese gasto en el distrito.

«No se puede modificar para ganar una elección», resumió. Un cambio en las reglas, planteó, solo se justifica si vuelve el sistema más transparente, más barato o más eficaz.

Qué dice el Gobierno nacional sobre eliminar las PASO en 2027

Del otro lado, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, se mostró confiado en que el oficialismo conseguirá los votos en el Congreso, aunque todavía no tiene un acuerdo cerrado. La Casa Rosada negocia con los gobernadores para sumar apoyos a la reforma política.

Santilli justificó la eliminación o suspensión de las primarias por el cansancio de parte del electorado ante la cantidad de votaciones y por su costo, que estimó en unos 200 millones de dólares. «La reforma electoral va a salir», aseguró el fin de semana en diálogo con LN+.

En esa misma entrevista, el funcionario minimizó el impacto de la medida en la pelea por la presidencia: «Con PASO, sin PASO, con más o menos acuerdos, Milei va a ganar». Y apuntó contra el peronismo, al que acusó de mostrarse dividido para terminar unido de cara a las elecciones.

En la misma conferencia, Bianco también se refirió al acuerdo salarial con los estatales y docentes bonaerenses y cuestionó la política exterior del gobierno nacional.